死後人生｜荷里活星級靈媒每小時收費$1500　已有30萬人輪候預約

人死後還會有靈魂？死後靈魂會去哪裡？我們死後會發生什麼事？對於以上三個問題相信有很多人未能解答，不過人類為了接觸亡者的靈魂而去尋找不同的通靈方法。世界各地一直流傳不同的通靈習俗，中國有問米，邀請先人上身進行對話，西方亦有靈媒。而日前在Netflix上架的通靈真人騷《靈媒Tyler Henry：死後人生》就直擊這位荷里活星級靈媒如何「作法」，究竟憑什麼讓Waiting List高達30萬人排隊？

節目已在Netflix上架。（Netflix）

Tyler Henry是全球知名的靈媒，自細就開始幫人感應和閱讀靈界訊息，向他求助的人高達30萬。他為多位名人進行通靈感應，更曾在節目上自爆與已故流行天王米高積遜（Michael Jackson）的靈魂接觸，更談及死前的真實情況而聲名大噪。今次Tyler在節目中走遍全美國，為預約等待的民眾進行感應，盡其所能幫助更多人，帶給人們他們所祈求的希望、療癒和句點，透過節目證明世界遠不只我們肉眼所見。觀眾除了能見識到Tyler的通靈能力，同時解開他的真正身世。

雖然只有26歲，但Tyler已經是荷里活星級靈媒。（劇照）

Tyler並不是一出生就有感應，由於成長與基督教家庭，故不會在家中靈媒等話題。直至10歲的某一天，突然感應到祖母即將要死去，在向母親解釋期間，父親來電告知祖母剛離世。雖然當時沒有即時擔任靈媒，但這件事卻成為人生轉捩點。去到高中，Tyler開始收費幫人閱讀靈界訊息，每次收費為40美元，而客戶都是同學及老師。

節目每集都講述不同的故事，有人想跟逝世多年的好友連結，有的正因身邊人的離開而陷入痛苦之中。Tyler認為自己的存在就是幫助人們得到治癒的力量，從而感受到指導、寧靜及安慰。（劇照）

高中畢業後，Tyler原本打算上大學修讀臨終護理學位，但因愈來愈多人請求他幫忙，最後決定放棄學業成為靈媒。Tyler指有很多人以為靈媒會看到鬼魂，但其實過程跟冥想沒有太大分別，只是會感應到某些屬於靈界的訊息。節目中每集都講述不同的故事，有人想跟逝世多年的好友連結，有的正因身邊人的離開而陷入痛苦之中。Tyler認為自己的存在就是幫助人們得到治癒的力量，從而感受到指導、寧靜及安慰。

Tyler表示自己非常喜歡畫畫，每次畫畫的時候都會感應到靈界的訊息。（劇照）

據知，Tyler每小時的收費為400美元（約1560港元），對於荷里活星級靈媒來說，價錢算是實惠。查看Tyler的官方網站，暫時已經有30萬人在輪候預約，為了為避免對Tyler的真實性產生任何猜測，網頁指出Tyler本人沒有權限查看收件箱。換句話，Tyler基本上是在沒有任何關於他的客戶的任何資訊的情況下進行靈界感應。

節目亦探索了Tyler的真正身世。（劇照）

Tyler在節目中曾表示，每次都能夠幫助到人都感到非常有滿足感，但進行靈界感應後，感覺到身體好像有一部分被掏空，自己亦需要些時間來恢復體力。其實Tyler雖然只有26歲，但他的一生都與靈界有著特別的連結。除了預知到祖母離世，Tyler透露與交往6年的攝影師男友Clint邂逅，其實與鬼魂有關。

Tyler與攝影師男友Clint。（劇照）

在Tyler首次跟Clint見面前兩周，Tyler不斷感受到Clint已離世的祖父前來「拜訪」，經過靈界感應和閱讀後，Tyler得知Clint的祖父希望自己與孫兒Clint聯絡。其後Tyler便遵照Clint祖父的遺願，至今兩人仍然恩愛如初。