速遞員坐街邊吃飯盒被公審　卓韻芝出post狠批公審者偽善

昨日（16/3）有市民在社交媒體群組內投訴，指一位速遞員除口罩吃飯盒，並聲稱會向速遞公司投訴。事件立即引來網民討論，女導演卓韻芝亦在社交媒體上發文，狠批公審者偽善，仲力撐香港速遞員「地球表面要算數一數二」。

卓韻芝出post為速遞員平反。（IG/@cheukwanchi）

卓韻芝在instagram上發文力撐速遞員。（ig圖片）

卓韻芝首先指出，因為數年前執導電影《失戀急讓》期間，為Angelababy的速遞員角色做過相關的資料搜集，更跟隨過速遞員開工，所以對速遞員日常所經歷的辛酸以及他們的工作能力十分了解。雖然電影作為喜劇，未有太深度地討論速遞員，但卓韻芝的資料搜集與識見，足以為速遞員大平反。

電影《失戀急讓》中，Angelababay扮演一名速遞員。（《失戀急讓》預告截圖）

大讚香港速遞員高效率

卓韻芝提到：「首先，相比世界許多城市，在香港寄件的費用可謂極度便宜，而且派送速度奇高，好喇，咁如此廉價，就要追速度——即是高速派送勁多件，一日之內接貨、送貨重複走幾轉，先至圍到皮。好多海外地區所謂『速』遞，一點都不速，香港呢，兩日收不到貨，個客已媽媽聲。」

Angelababy的速遞員造型。（《失戀急讓》劇照）

體諒速遞員的辛酸 香港人有目共睹

卓韻芝再提醒香港人：「速遞講求體力，咁好多工種都講究體力，而速遞之重點，就是『速』：你個心好急，因為慢少少，真係派唔晒，而派唔晒，係你嘅問題，唔係公司嘅問題。一件事，快做vs慢做，兩種壓力。大時大節，好多件，咁你要點？派快啲囉！上帝不會給你多一天。地鐵車廂內分件，可能好多香港人都見過。」

卓韻芝指最熟香港的人，很可能是速遞員。（資料圖片）

認路最強 可能最熟香港的是速遞員

最後卓韻芝亦再讚：「總括而言，香港嘅速遞員要算非常好脾氣（唔知同打機舒壓有冇關係，但個心咁急都保持到如此calm，我等中女真係要學吓，幾咁mindfulness）。最後，香港嘅地址，其實沒甚系統可言，GPS是可以幫手，但到最後，要依憑記憶，才可加速……我懷疑，最熟悉香港嘅人，其實係速遞員。」

《失戀急讓》海報。

從卓韻芝的一個發文，足見一位導演在製作、創作上認真的籌備，在作品描繪、談論、批判社會的同時，需要對大眾保持由衷的關切及同理心。卓韻芝2014年的電影《失戀急讓》，除了將香港的社會以幽默的手法呈現在觀眾眼前，亦帶出了對香港社會價值觀的思考，值得觀眾輕鬆地一再重溫。