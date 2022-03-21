韓劇霸佔香港Netflix Top10　玄彬孫藝珍結婚令《愛的迫降》翻Hit

迪士尼自去年尾加入影視串流平台大戰後，由於大部分劇集都是經典劇集及電影，似乎未能威脅到Netflix及HBO等平台的地位。Netflix為了讓平台的數據更具透明度，於去年尾推出全新網站「Netflix Top 10」，每周為用戶更新全球及各個國家或地區的Netflix影視作品排行榜，而數據就會根據每周的播放時數來做統計。

全新網站「Netflix Top 10」，每周為用戶更新全球及各個國家或地區的Netflix影視作品排行榜，而數據就會根據每周的播放時數來做統計。（Netflix Top 10截圖）

於本月初上架的《碎片人生》（Pieces of Her）上架兩周，憑燒腦的劇情攀上全球Top 10的第一位。劇集改編自Karin Slaughter的暢銷同名小說，背景設定在平靜小鎮，主角Laura Oliver（Toni Collette飾）與女兒Andy（Bella Heathcote飾）因一宗隨機槍擊案而帶來巨大衝擊，因而揭開一連串的黑暗秘密。

《碎片人生》在網站「Netflix Top 10」登上榜首，不過由於劇集前半段懸疑感爆燈而讓觀看時數激增，可惜結局大崩壞而令人感失望，故網站的排名其實我不能斷定劇集的質素。（Netflix Top 10截圖）

《碎片人生》跟《第二聲鈴響》（The Innocent）、《闇》（DARK）等出色的懸疑劇一樣，在首集就帶來極大伏筆，快速吸引劇迷追看下去。劇情透過某事件而引發究竟媽媽Laura的身份藏著什麼驚人秘密，家族又牽涉了什麼巨大陰謀？值得一讚的是，由首集去到中段在起承轉合及處理懸念的手法都很到位，透過不同層次的內心戲將角色刻畫得更加豐富。可惜去到尾段，角色作出大量反智的行為來拖慢劇情，引致結局大崩壞。

至於香港地區方面，Top 10位置幾乎都被韓劇霸佔，而排榜首的就是揭開了韓國社會問題的《少年法庭》，而《社內相親》、《氣象廳的人們》、《三十九》等韓劇亦有上榜，充分展現了香港人最愛煲韓劇。另外，玄彬及孫藝珍宣佈結婚亦帶挈了兩人主演的定情劇集《愛的迫降》在度翻Hit，登上第十位。

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