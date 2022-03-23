奧斯卡2022｜5套入圍作Netflix有得睇　《犬山記》12項提名成大熱

本屆奧斯卡頒獎典禮正進入最後倒數，雖然香港影迷未必能夠在疫情期間到戲院觀賞今年的每一部入圍作品，但相信抗疫兩年來，大家已經適應了買外賣睇Netflix的生活，所以大家可以趕及在奧斯卡舉行前搶先欣賞5套提名作品。

《犬山記》榮獲十二項提名，包括最佳電影、最佳導演及由Benedict Cumberbatch獲提名的最佳男主角等。（imdb）

《犬山記》The Power of the Dog

由班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）主演的電影《犬山記》，一共獲得12項奧斯卡提名，包括最佳電影、最佳導演、最佳男主角、兩項最佳男配角及最佳女配角等，是本年度奧斯卡的大熱門。

故事講述1925年的蒙大拿州的兩位牧牛場主兄弟，在牛仔的年代漸漸過去的時候，一個被困在過去、一個邁步向現代進發。同時看似粗野、豪邁的哥哥，其實內裡有截然不同一的面，深藏着的秘密又會否被揭開？他依戀的究竟是牛仔放蕩不羈，抑或另有其他？

《夢想期限》獲得兩項提名，由Andrew Garfield獲得提名的最佳男主角，以及最佳剪接。（imdb）

《夢想期限》tick, tick…BOOM!

由安德魯加菲（Andrew Garfield）主演的電影《夢想期限》，榮獲提名最佳男主角及最佳剪接，亦是本屆入圍的歌舞片之一。

故事講述音樂劇作曲家Jonathon Larson，生活在1990年的紐約，他轉眼就到30歲，但是他的事業依然一事無成。面對夢想、生活、前途、愛情、友誼，以及在腦海中揮之不去、猶如計時炸彈一樣倒數的tick tick…tick tick…的聲音，他應該如何在「三十大關」好好安排他的將來？

《失去的女兒》由奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼主演，榮獲提名最佳女主角等三項提名。（imdb）

《失去的女兒》The Lost Daughter

由奧斯卡影后奧莉薇亞柯爾曼（Olivia Colman）主演的電影《失去的女兒》，榮獲提名最佳女主角、最佳女配角及最佳改編劇本獎。

故事講述一位中年婦女回憶自己曾為人母的過去，養育女兒的的記憶充滿着恐懼與困惑，究竟她的經歷，又是否如她想像一般孤獨、無人明瞭？

《千萬別抬頭》由多位奧斯卡得主聯演，榮獲提名最佳電影等四項獎項。（imdb）

《千萬別抬頭》Don’t Look Up

由奧斯卡影帝及影后里安納度（Leonardo DiCaprio）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、 凱特布蘭琪（Cate Blanchett）珍妮花勞倫斯（ Jennifer Lawrence）主演的電影《千萬別抬頭》，榮獲提名最佳電影、最佳原創劇本、最佳剪接及最佳原創電影歌曲獎。

故事講述兩位科學家發現一顆巨型彗星正在向地球直接飛來，預計將會在半年時間左右擊中地球，造成人類滅絕。面對人類命運的倒數，有人選擇面對、有人選擇逃避，一笑置之。電影借災難，對人類進行終極諷刺，究竟人性有多軟弱，而人類最終的命運又會如何？

意大利電影《上帝之手》入圍最佳國際影片獎。（imdb）

《上帝之手》The Hand of God

來自意大利的電影《上帝之手》，在獲得威尼獅金獅獎後，入圍奧斯卡角逐最佳國際影片獎。

故事講述1980年的那不勒斯，有一個十分熱愛足球的年輕人，經歷了家庭的悲劇，被各種焦慮與傷痛的纏繞，後來他的人生得到了重大的轉變，換得一個充滿希望的未來。究竟什麼轉變，能夠挽救這個年輕人的未來？而上帝之手以及足球又從中發揮了甚麼作用？