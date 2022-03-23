《心之旋律》監製編劇工會獎擊敗《犬山記》　奧斯卡有機爆冷奪獎

Apple TV+原創電影《心之旋律》（CODA）憑觸動人心的劇情在爛番茄奪得96%的高分，繼早前橫掃辛丹斯影展、BAFTA等頒獎禮上外，日前在被視為「奧斯卡得獎指標」的監製工會獎（PGA）爆冷撃敗大熱《犬山記》（The Power of the Dog）勇奪最佳電影監製獎，成為奧斯卡最佳電影的黑馬。

《心之旋律》在監製工會獎爆冷撃敗大熱《犬山記》（The Power of the Dog）勇奪最佳電影監製獎，成為奧斯卡最佳電影的黑馬。（電影海報）

除了監製工會獎（PGA），《心之旋律》於編劇工會獎（WGA）再次擊敗《犬山記》獲得最佳改編劇本，至於最佳原著劇本就由《千萬別抬頭》（Don't Look Up）奪得，為奧斯卡奪獎打下強心針。而電影在奧斯卡獲得3個獎項提名，包括「最佳電影」、「最佳改編劇本」Siân Heder 及「最佳男配角」Troy Kotsur。

而飾演Ruby父親的聽障演員Troy Kotsur於早前已獲得英國電影學院獎（BAFTA）、Critic’s Choice Awards、SGA Awards 等多個「最佳男配角」獎項，更成為首位史上首位獲提名奧斯卡「最佳男配角」的聽障演員。

電影改編自2014年法國電影《La Famille Belier》，劇情講述出身於聾人家庭的 Ruby（Emilia Jones 飾）是家中唯一的健聽子女，熱愛歌唱的她被迫在肩負家庭責任與追逐音樂夢之間作出抉擇。