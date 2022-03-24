尼古拉斯基治：超級英雄片有咩問題？ 擺明同叔叔哥普拉唱反調

尼古拉斯基治較早前在訪問中談及超級英雄電影時，與著名導演的叔父哥普拉大唱反調。圖為《吸血鬼之吻》電影劇照。（imdb）

自從Marvel開拍《鐵甲奇俠》（Iron Man），超級英雄電影在過去十多年來大行其道，成為最受觀眾歡迎的新類型電影。然而，電影大師如馬田史高西斯（Martin Scorsese）、法蘭斯哥普拉（Francis Ford Coppola）不止一次指出，漫畫書電影正在傷害電影業，亦指電影工業最卑劣之處在於重視商業高於藝術。雖然他們沒有劍指漫威（Marvel）的作品，但他們亦「老實不客氣」地宣示了他們的觀點。

電影大師如法蘭斯哥普拉（左）、馬田史高西斯（右）多次指出「漫畫書電影」正在傷害電影業。（Getty Image）

與此同時，尼古拉斯基治（Nicolas Cage）——導演哥普拉的侄子，對叔父的觀點持相反意見：「為甚麼他們要這樣說？」他在雜誌《GQ》上的訪問提到：「我不明白當中的衝突，我不同意他們的洞察以及意見。」言論擺明車馬與影壇地位尊崇的叔父唱反調。

尼古拉斯在雜誌《GQ》的訪問中指漫威成功娛樂到合家歡的觀眾，所以「有甚麼問題？」（Getty Image）

尼古拉斯補充，他之所以支持漫威式的超級英雄電影，正因：「漫威為了合家歡觀眾盡了很大的努力，他們考慮得非常周到。而且由當年我拍攝的兩套《幽靈車神》到今天的超級英雄電影，絕對有極大的進步。他們找到了一個精明的套路去編織整個故事以及連繫不同的人物。」他認為超級英雄電影達到「令一家大小都引頸以盼」的效果，「有甚麼問題？」

由尼古拉斯飾演的《幽靈車神》2007（左）及《幽靈車神：死神復仇》2011（右），其實是Marvel漫畫裡的反英雄人物。（imdb）

無獨有偶，兩叔侄對於超級英雄電影的觀察其實有相近之處，哥普拉在較早前一個訪問裡提到：「以前曾經有片廠式的電影，現在則有漫威電影。但漫威電影究竟是甚麼？漫威電影只是用同一樣的套路，重覆又重覆地拍攝，令電影看似不一樣而已。」哥普拉認為電影不應以同樣的模式或套路拍攝；尼古拉斯則認為這是一個成功的辦法，而且得到廣大觀眾的接受。

哥普拉與史高西斯的電影，以敍事結構完整、嚴謹著稱。（imdb）

哥普拉與尼古拉斯兩叔侄隔空所表達的觀點，並沒有對與錯，只是分別地站於電影藝術與電影市場兩個角度，而他們所面對的觀眾對象實在有很大的差異。無論如何，在電影的藝術性與商業性之間的辯論，從來也沒完沒了，兩方也唯有不斷利用自己的作品，突破高峰，作為自己的辯爭的論證。