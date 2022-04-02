《洞穴救援行動》與暴雨爭分奪秒　13人被困18日靠奇蹟生還？

2018轟動全球的泰國少年足球隊失蹤救援事件，當日在進行拯救後，已有數間電影公司表示有興趣拍成紀錄片，而最近在Disney+上架的《洞穴救援行動》就是其中一部。事件發生在泰北清萊，一支少年足球隊，連同教練一共13人，因為避雨走到睡美人洞，但因為雨勢突然加大，在愈走愈入下，最終退路被雨水淹沒而被困洞內，最終要動員超過1000人，來自多達20個國家的救援人員拯救。

洞內積水相當混濁，能見度低。（《洞穴救援行動》影片截圖）

有留意新聞的話，都知道這場救援行動最後結果如何，但為免影響觀賞該片心情，在這不透露結果。反而想講講整個拯救行動是艱巨得無法想像，一場跨國合作，一場未曾遇過的意外，最後要在世界遍尋這偏門運動「洞穴潛水」的專家到來參與。

事件發生在2018年6月23日，清萊省的「野豬足球隊」，12名年齡約11歲至16歲的球員，在教練（25歲）帶領下進行訓練，訓練結束後為替隊員慶生，便騎單車到附近的森林公園遊憩，但適逢一場大雨，13人臨急臨忙走進睡美人洞，意想不到是雨勢之大，很快令入口注滿水，無法離開。

紀錄片以新聞片加重拍片段合製。（洞穴救援行動》劇照）

事件一直冇人知，直至家長們遲遲未見孩子回家，便向泰國警方求助，結果在洞口發現球隊的11輛單車、一輛電單車、以及運動背囊等，判斷13人被困洞穴後失蹤。泰國警方於24日凌晨1點開始，派出救援隊進入洞窟搜索，在大約深入4公里左右，發現球員們的12對涼鞋，從而推斷足球隊因為洞內水位上漲而不斷往山洞深處走而被困。

睡美人洞內部長達約10公里，地勢迂迴狹窄險峻，除了熟悉地形的探險專家，一般人都不太會隨便進入睡美人洞。而為避免水浸問題，睡美人洞通常只在每年的11月至4月期間開放。事件引發國內外關注，大家要跟時間競賽，整個救援團隊在短時間內，先後由英國、意大利、日本等國家派員至洞穴作現場勘查，到了泰國時間6月27日晚上，3名來自英國的資深潛水員在泰國政府邀請下，亦參加搜救工作。

搜救行動進行的第9天，救援人員奇蹟地找到受困的13人，這畫面令人振奮。（《洞穴救援行動》影片截圖）

就在搜救行動進行的第9天，救援人員奇蹟地找到受困的13人，更拍下照片證大家安全，令外界感到振奮。不過搵到只係第一步，怎樣拯救他們出來才是最大問題。救援隊作出三階段救援行動，首階段由潛水員攜帶物資救生包進入，給受困者的補給之餘也同步進行地形探勘。接著第二階段則是由醫療專家潛入，以確保受困者生命健康，第三階段則是教導受困者潛水的基礎準備，以配合潛水員的救出行動。而執行的過程中，仍會繼續在洞穴進行抽水和開鑿作業。

幾經評估，確認第一波救援行動將於7月8日進行，亦即是球隊失蹤受困的第16日，而最需要跟時間競賽是在約再過10日，便會有一波豪雨來襲，屆時隊員身處的洞穴都定必被水淹沒，必死無疑。加上在多番量度下，發現洞穴含氧量降至15至16%，兩大計時炸彈都要救援隊心急如焚。而更大壓力是，救援團隊只想到一個可行的拯救方法，就是將小朋友先行麻醉，減少掙扎，將他們視為貨件般，由潛水人員帶出洞穴，不過潛水員不是醫療人員，進行注射一定有風險，而是泰國政府表明，如行動失敗做成死亡，負責人員將可能要付上刑責，令人進退兩難。