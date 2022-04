【奇異博士2】片長時間比預期短　網民質疑：真係講得晒咁多嘢？

Marvel電影宇宙本年度第一部電影《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月尾上映,片方近日公布電影片長為126分鐘,比之前流出的148分鐘要短得多。

Xochitl Gomez飾演的America Chavez(右一)亦將於《奇異博士2》登場。(劇照)

承接《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home)的劇情,《奇異博士2: 失控多元宇宙》講述奇異博士開啟了多元宇宙的大門,世界陷入失控,在神秘新舊盟友協力下,他將會穿越多元宇宙,於危機四伏、扭曲心智的異度空間之中,與全新強大對手正面交鋒。

預告中這一幕疑似出現X教授。(預告截圖)

除了班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜 (Elizabeth Olsen)、「王」黃凱旋(Benedict Wong)、麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)以及Chiwetel Ejiofor等班底,於早前公開的預告中出現的「X教授」柏德烈史釗活(Patrick Stewart)亦落實演出,加上傳聞中會客串的第一代蜘蛛俠杜比麥奎亞(Tobey Maguire),以及由湯告魯斯(Tom Cruise)飾演的另一平行時空的鐵甲奇俠,不少網民質疑兩小時篇幅能否好好交代這麼多支線,不過對於香港觀眾來說,最關心的還是戲院能如期開門,可以入場欣賞電影。

