【奇異博士2】片長時間比預期短　網民質疑：真係講得晒咁多嘢？

Marvel電影宇宙本年度第一部電影《奇異博士2: 失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness）將於5月尾上映，片方近日公布電影片長為126分鐘，比之前流出的148分鐘要短得多。

Xochitl Gomez飾演的America Chavez（右一）亦將於《奇異博士2》登場。（劇照）

承接《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home）的劇情，《奇異博士2: 失控多元宇宙》講述奇異博士開啟了多元宇宙的大門，世界陷入失控，在神秘新舊盟友協力下，他將會穿越多元宇宙，於危機四伏、扭曲心智的異度空間之中，與全新強大對手正面交鋒。

預告中這一幕疑似出現X教授。（預告截圖）

除了班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）、「緋紅女巫」伊莉莎伯奧遜 （Elizabeth Olsen）、「王」黃凱旋（Benedict Wong）、麗素麥雅當絲（Rachel McAdams）以及Chiwetel Ejiofor等班底，於早前公開的預告中出現的「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）亦落實演出，加上傳聞中會客串的第一代蜘蛛俠杜比麥奎亞（Tobey Maguire），以及由湯告魯斯（Tom Cruise）飾演的另一平行時空的鐵甲奇俠，不少網民質疑兩小時篇幅能否好好交代這麼多支線，不過對於香港觀眾來說，最關心的還是戲院能如期開門，可以入場欣賞電影。

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