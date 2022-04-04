安妮夏菲維由女神變犯眾憎　曾被封最討厭名人　試過向記者掉狗屎

現年39歲的安妮夏菲維（Anne Hathaway）早前出席與謝拉力圖（Jared Leto）主演的Apple TV+新劇《初創玩家》（WeCrashed）首映時，除了憑超Fit狀態驚艷全場，如今返回幕前，亦再次成為影壇焦點。入行多年Anne Hathaway一直以高貴形象示人，可惜這位擁有完美身材及美貌的女神，原來曾於2013年被傳媒封為「最討厭名人」。

Anne Hathaway身材超好！（Getty Images）

Anne Hathaway是荷里活入面數一數二的女神，每次出席公開活動都笑面迎人，不過在2013年的奧斯卡頒獎禮後，網民在社交平台開設了一個名為「#Hathahaters」的標籤，讓Anne Hathaway成為犯眾憎的女人。

當年Anne Hathaway憑電影《孤星淚》（Les Misérables）奪得最佳女配角獎項。在台上講得獎感言時，因假哭而被網民狠批為虛偽及做作，由這刻開始多年來都成為網民批評的對象。就算多次向慈善組織或同性婚姻人權組織捐款，都未能擺脫虛偽的污名。

Anne Hathaway多年前試過不滿被跟蹤，而向記者怒掉狗屎。（Getty Images）

另外，作為荷里活的巨星，Anne Hathaway於多年前試過因為不滿被傳媒追訪兼24小時跟蹤，而大發脾氣，將愛犬的大小二便裝在膠袋中，掉向記者的車。此事發生後，再度成為網民批評的話題。