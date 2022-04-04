諸朋好友｜陳德森拍《十月圍城》抑鬱停工　劉偉強仗義岀手幫忙

無綫節目《諸朋好友》最新一集，繼續由鄭丹瑞（阿旦）及陳德森大談過去在電影圈打拚的難忘回憶，後者提到當年陳可辛邀請他執導《十月圍城》，找來甄子丹、王學圻、梁家輝、謝霆鋒、胡軍、范冰冰、李宇春及黎明等十多年大明星坐鎮，加上製作規模龐大，令陳德森壓力爆煲患上抑鬱，幸得另一位導演仗義出手幫忙，終能成功完成拍攝。



《十月圍城》在《第29屆香港電影金像獎》橫掃最佳電影等8個獎，陳德森拿下最佳導演。（視覺中國）

陳德森憶述，當初《十月圍城》開鏡時已波折重重，先因為落大雨而令進度延遲了足足一個月，又要配合一眾巨星的檔期，眼見隨時可能拍唔完，他跟擔任監製的陳可辛備案，對方卻絲毫不擔心地說：「畀部過億嘅戲你拍，有我監製喺度，你就好好哋做導演啦，去享受呢部大片，有咁多演員同你配合，你使乜理嗰啲嘢，你理好你拍戲啦，呢啲嘢係我理。」

剛巧由劉偉強負責頒最佳導演獎給陳德森，陳特別感觸。（影片截圖）

雖然有監製撐腰，但陳德森始終難抵壓力，開始服食安眠藥入睡，而且越食越多：「就算食三粒安眠藥，都只係瞓到三個鐘，試過半夜夢迴嗌Cut，成條走廊嘅人俾我嗌醒晒，我壓力爆煲」。最後陳德森決定退出劇組，離開前給陳可辛發短訊交代，要求對方完成這部電影，而且不用提及他的名字。

《十月圍城》的成功原來是集多人之力。（劇照）

陳德森返港後情況沒有立即好轉，雖然有睇醫生及服食抗抑鬱藥，但依然精神萎靡不振，家人建議他「要留返條命」，不應再回去拍戲，但劇組人員聯署寫信給他，要求他回劇組，否則全部人一起辭退，陳德森不想當千古罪人，便硬著頭皮返回片場，到埗後發現劉偉強亦剛抵達，原來劉特意前來幫忙，仲催促陳德森一起去睇景準備拍攝，陳感嘆地說：「香港人真係好團結」，又謂之後憑《十月圍城》奪得香港電影金像獎最佳導演時，剛巧由劉偉強頒獎給他，他上台領獎時把獎座交給對方，認為這個獎劉亦佔了很大功勞。