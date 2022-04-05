王羽復出作《武俠》與甄子丹演父子 　既致敬亦顛覆《獨臂刀》

王羽早期作品劇照。（CFP）

邵氏武打巨星「獨臂刀王」王羽病逝，享年80歲。回顧王羽過去的代表作品，不可不提《獨臂刀》與《武俠》，雖然兩部電影的製作時間相差接近半世紀，但亦是王羽的代表作。前者奠定他60年代武打巨星的地位，後者對前作致敬的同時，亦破舊立新，並為王羽提名金馬獎及香港電影金像獎的最佳男配角。

《獨臂刀》（左）於1967年上映，由王羽主演，張徹執導，邵氏公司製作。《武俠》（右）於2012年上映，王羽自90年代淡出後的復出作品，由甄子丹、王羽、金城武主演，陳可辛執導。（imdb）

《獨臂刀》講述方剛（王羽 飾）自小在師父金刀門掌門齊如峰的養育下成長，因為齊如峰曾被僕役方成——方剛之父捨身相救，所以為報救命之恩而養育方剛，並且將武藝傾囊相授。方剛雖然受師父的重視，卻被師兄弟所排擠，為免同門相殘，方剛決定離開金刀門。

但齊如峰的千金視方剛的離開為背叛師門，於是出手教訓方剛，不敵後用刀削斷方剛右臂。方剛雖失一臂，但被農家女孩所救，憑女孩的祖傳刀法與父親方成的斷刀練成獨臂刀法。後來金刀門遭惡人尋仇，齊如峰的門人無人能敵，最後方剛挺身而出，以獨臂刀法戰勝師門仇人。最後棄武從農，退出江湖。

《獨臂刀》成就了王羽忠直而剛正的銀幕武俠形象，亦奠定了他的武打巨星地位。相隔近半世紀，王羽的最後武打遺作《武俠》，則與甄子丹飾演一對父子，在陳可辛的作品中呈現了一部同時向《獨臂刀》致敬、亦顛覆其價值的電影作品。

《武俠》由陳可辛執導，繼《投名狀》後再次向邵氏武打片致敬。（imdb）

《武俠》講述劉金喜（甄子丹飾）在農村過着平淡的生活，卻因為一宗在村裡發生的劫案，劉金喜誤將兩名匪徒打死，而成為捕快徐百九（金城武飾）調查的對象。徐百九調查結果顯示劫匪死於武功下，懷疑劉金喜身懷武功，卻刻意隱瞞。

經調查後，徐百九發現劉金喜實為七十二地煞的二當家唐龍，這個消息卻走漏了風聲，引來七十二地煞教主帶人馬追殺到劉家村。教主（王羽飾）是唐龍的親父，唐龍因為後悔自己的所作所為而逃離七十二地煞，面對親父的追殺，更「削骨還父」，希望能夠保住妻小的平安。

王羽（中）飾演七十二地煞教主、唐龍的父親。（imdb）

劉金喜（右）與七十二地煞交手，左為七十二地煞之一、教主之妻十三娘（惠英虹飾）。值得欣賞惠英虹於《武俠》中的演出，惠英虹憑武打女角獲得第一屆香港電影金像獎最佳女主角，亦是至今唯一憑武打女角獲最佳女主角獎的女演員。（imdb）

劉金喜為不斷抵抗七十二地煞的追擊。（imdb）

《獨臂刀》與《武俠》，皆具有極濃厚的武林與禮教倫理。在中國傳統的「宗法」價值下，《獨臂刀》強調了「恩義」；《武俠》強調「正義」。齊如峰因為「救命之恩」而對方剛傾囊相授；方剛的離開顧全的亦是「同門之義」，方剛被削一臂「還」了師門的「養育之恩」，練成絕世武功後，則保住了師門之名。《獨臂刀》強調了朋友與同門之義、師門與養育之恩，是禮教傳統的價值觀，並不牽涉個人情感與批判。

《獨臂刀》強調「恩義」，包括父子、師徒、同門與捨身扶危等。（imdb）

《武俠》的背景與《獨臂刀》相近，亦身處一個「宗法」價值主宰的武林。唐龍追隨作為教主的父親，多年來滿手鮮血，對父親忠心耿耿，正如王羽在戲中對手下大喝的一句：「你沒有一個像唐龍！」可見教主亦以唐龍的忠心與狠辣為傲。但唐龍在人性被完全泯滅前，不顧父親的「養育」與「栽培」，為了正義而脫離七十二地煞，成為劉金喜。

唐龍為「正義」與「情感」作出了抉擇，成為劉金喜。（imdb）

唐龍此舉，打破了傳統對宗法不能僭越的鐵律，唐龍的選擇包含了個人「正義」價值的批判，亦包含對妻子阿玉（湯唯飾）的愛情，顛覆了以禮教為最高考量的武林中心思想。陳可辛在《武俠》的破舊立新，除了更符合半世紀以後的價值衡量準則外，更令人物具有立體感，在價值觀以外加入的情感，塑造了人物的血肉，亦對禮教宗法的盲從進行批判與質疑。

劉金喜為保全妻小，甘心自斷一臂。（imdb）

《武俠》作為王羽的復出武俠作品，向他的經典《獨臂刀》致敬，片中甄子丹在王羽面前削去一臂、償還養育之恩，以圖保全妻小的橋段，是片中對《獨臂刀》最標誌性的致敬，仿如新一代的武打巨星向前輩的貢獻致以最尊崇的敬意。而戲中王羽飾演的七十二地煞教主，極盡瘋狂而武高絕倫，王羽傾力的演出，亦成為電影的焦點之一。

王羽在《武俠》中的演出極為精湛。（imdb）

在回顧王羽一生的武俠作品時，除了早年於邵氏的全盛時期作品外，《武俠》亦值得一眾武俠片迷細心欣賞。