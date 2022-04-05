再有片段流出證Will Smith掌摑事件造假？　太太Jada竟在台下大笑

韋史密夫（Will Smith， 又譯︰威爾史密斯）於上周舉行的《第94屆奧斯卡頒獎禮》上，因好友兼頒獎嘉賓基斯洛克（Chris Rock）取笑其妻子Jada Pinkett Smith剃光頭髮而掌摑對方，成為頒獎典禮焦點。事件持續發酵，韋史密夫因掌摑而主動向主辦奧斯卡的美國影藝學院辭去會員身分後，被荷里活排擠。日前再有網民在TikTok上載片段，證明Jada當晚並沒有感到生氣，反而在Chris Rock開玩笑時大笑。

韋史密夫衝上台怒摑好兄弟Chris Rock。（Getty Images）

點擊下圖看韋史密夫打人畫面：

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網民上載了韋史密夫與Jada身後拍攝的角度，能看到韋史密夫在掌摑Chris Rock後，Chris在台上說：「韋史密夫剛剛狠狠摑了我一巴。」讓全場大笑，而Jada亦有大笑，更笑到向前傾，片段推翻了韋史密夫因為Jada生氣而爆粗鬧爆Chris的說法。

People saying Will Smith was protecting Jada, Why wasn’t JADA protecting Will from literally ruining his entire career?

My Wife would’ve been fighting me before I sat down for making an asshole of myself & our family pic.twitter.com/frA7KlULvs — MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 31, 2022

另外，網上流傳不同說法，有網民認為韋史密夫是因為看到Jada翻白眼才衝上台掌摑Chris，不過Jada其實亦有將手放在丈夫身上安撫對方。不過片段流出後，有批網民都表示掌摑事件根本就是假的，更驚訝地留言指「她居然在笑」、「原來我們都想錯了，她根本沒有生氣」、「片段可以回答所有問題」。