電影業自僱／自由工作者資助計劃　合資格將獲發放10,000 元資助

政府就第六輪「防疫抗疫基金」，4 月 12 日正式接受申請，向受新一輪收緊社交距離措施影響的處所和人士提供支援。其中一項措施是推出電影業自僱／自由工作者資助計劃（資助計劃）。香港電影工作者總會受政府委託處理是次發放資助之行政事宜。

電影工業中有不少是自僱或自由工作者，包括特技人。（電影拍攝花絮）

資助計劃旨在向主業為電影業自僱／自由工作者的合資格申請人士，發放一次性港幣10,000 元資助。合資格之電影業自僱／自由工作者申請人須持有香港永久居民身份證，並於2020 年 4 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日期間曾參與最少一部香港電影製作（包括港產片和内地香港合拍片）。

電影《九龍城寨．圍城》就因為第五波疫情，曾經停工一段時間。（資料圖片）

至於過去兩年全職受僱於電影公司的員工、全日制學生及曾受惠於第六輪「防疫抗疫基金」其他資助計劃的人士均不合資格。申請人須同時提交能證明就業情況的證明文件，例如電影公司確認函、工作合約副本或僱主簽發報稅表（IR56B）副本等其一均可。總會預計約有2500名合資格申請人可受惠。

對於是次資助，電總表示：「疫情持續多時，電影製作受到嚴重影響。雖然業界奮力自強，政府亦透過電影發展基金推出多項資助措施以增加電影製作、提升專業培訓，但不少主業為電影自僱／自由工作者的生活仍然困難。是次『防疫抗疫基金』針對業界的自僱／自由工作者推出支援，是及時雨。」

資助計劃於 2022 年 4 月 12 日開始正式接受申請，截止日期為 5 月 3 日。詳情可參閱香港電影工作者總會網站：www.hkfilmmakers.com.hk。