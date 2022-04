何超儀新作入圍烏甸尼斯電影節　親身出席首映︰難得有得飛

在疫情前,何超儀遠赴冰島,自家製作的實驗紀錄片《尋找極致的喜悅:火與冰》(Finding Bliss:Fire and ice),早前公布入圍烏甸尼斯電影節,作為觀摩電影,並於本月23日舉行首映,超儀作為監製及主演,將聯同監製老公陳子聰,主演的詹瑞文,導演陳金一同出席世界首映,而作為兩年來首次「起飛」,超儀更提早出發,到英國一遊。

電影曾到冰島取景。(《尋找極致的喜悅:火與冰》劇照)

該片曾經在疫情前於香港作限量放映,荷里活導演Tony Kaye(曾導演經典名作《野獸良民》)也曾出席該片首映,觀賞並訪問超儀,但隨後疫情爆發,電影上映計劃被逼延期,現在歐洲疫情消退,各大電影節也陸續復辦,而超儀的作品便傳來喜悅,作為該片監製,何超儀在22號將會出席電影節的開幕儀式及晚上舉行的電影人晚宴,與來自各地的電影導演及監製交流聯誼。而在23號首映當晚後,超儀更會上台親自解答觀眾及傳媒的提問。

超儀說這部電影是一次音樂及精神探索之旅,以一種較實驗的表現手法,希望在冰島的冬天,在惡劣天氣及冰天雪地下新重發掘人類的靈性中的喜悅。在片中超儀有一句自白:「我來這裏學到什麼?其實什麼也沒有學到。」背後意思是說其實要學的我們一早已懂,只是在我的心裏,沒有被發掘出來。超儀說:「只有學懂放下,你才會擁有更多,那種來自單純的喜悅,從來都最易找,也最難找。」

超儀有一句自白:「我來這裏學到什麼?其實什麼也沒有學到。」(《尋找極致的喜悅:火與冰》劇照)

超儀說這部電影是一次䆁放自我的探索旅程,同行的還有詹瑞文,超儀樂團Josie and the Uni Boys 的Don、Dee及基仔,以及LMF成員 MC仁等。其實超儀另一部作品《Edge of the world》曾入選今屆荷蘭阿姆斯特丹電影節,但因疫情關係,電影節取消,她曾自嘆自己又紅又黑。故今次有機會到意大利烏甸尼斯電影節,專程提早起程,先往英國與一些歐洲電影人見面,並在當地接受訪問。到21號,超儀便會從英國前往意大利出席電影節。