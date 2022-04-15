何超儀新作入圍烏甸尼斯電影節　親身出席首映︰難得有得飛

在疫情前，何超儀遠赴冰島，自家製作的實驗紀錄片《尋找極致的喜悅：火與冰》（Finding Bliss：Fire and ice)，早前公布入圍烏甸尼斯電影節，作為觀摩電影，並於本月23日舉行首映，超儀作為監製及主演，將聯同監製老公陳子聰，主演的詹瑞文，導演陳金一同出席世界首映，而作為兩年來首次「起飛」，超儀更提早出發，到英國一遊。

電影曾到冰島取景。（《尋找極致的喜悅：火與冰》劇照）

該片曾經在疫情前於香港作限量放映，荷里活導演Tony Kaye（曾導演經典名作《野獸良民》）也曾出席該片首映，觀賞並訪問超儀，但隨後疫情爆發，電影上映計劃被逼延期，現在歐洲疫情消退，各大電影節也陸續復辦，而超儀的作品便傳來喜悅，作為該片監製，何超儀在22號將會出席電影節的開幕儀式及晚上舉行的電影人晚宴，與來自各地的電影導演及監製交流聯誼。而在23號首映當晚後，超儀更會上台親自解答觀眾及傳媒的提問。

超儀說這部電影是一次音樂及精神探索之旅，以一種較實驗的表現手法，希望在冰島的冬天，在惡劣天氣及冰天雪地下新重發掘人類的靈性中的喜悅。在片中超儀有一句自白：「我來這裏學到什麼？其實什麼也沒有學到。」背後意思是說其實要學的我們一早已懂，只是在我的心裏，沒有被發掘出來。超儀說：「只有學懂放下，你才會擁有更多，那種來自單純的喜悅，從來都最易找，也最難找。」

超儀有一句自白：「我來這裏學到什麼？其實什麼也沒有學到。」（《尋找極致的喜悅：火與冰》劇照）

超儀說這部電影是一次䆁放自我的探索旅程，同行的還有詹瑞文，超儀樂團Josie and the Uni Boys 的Don、Dee及基仔，以及LMF成員 MC仁等。其實超儀另一部作品《Edge of the world》曾入選今屆荷蘭阿姆斯特丹電影節，但因疫情關係，電影節取消，她曾自嘆自己又紅又黑。故今次有機會到意大利烏甸尼斯電影節，專程提早起程，先往英國與一些歐洲電影人見面，並在當地接受訪問。到21號，超儀便會從英國前往意大利出席電影節。