81歲阿爾柏仙奴被爆譜爺孫戀　28歲新歡鍾情老人舊愛全部極具分量

現年81歲的影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）一向都緋聞多多，繼於前年跟以色列女演員Meital Dohan分手後，日前傳出新戀情，被指與28歲科威特富二代電影監製Noor Alfallah譜出「看護式爺孫戀」！



阿爾柏仙奴被指與28歲科威特富二代譜爺孫戀。（Getty Images）

阿爾柏仙奴與新歡Noor Alfallah（左一、二）跟積遜莫瑪及朋友們一同飯聚。（IG/@prideofgypsies）

日前「水行俠」積遜莫瑪（Jason Momoa）在Instagram上載了數張與朋友們一起現身畫廊及飯聚的照片，間接公開了阿爾柏仙奴與新歡Noor Alfallah的戀情。據知兩人於疫情開始不久便開始約會，消息人士透露，雖然阿爾柏仙奴比Noor的父親還要年長，年紀還相差53年，但兩人感情非常好，在溝通上並沒有任何問題。

Noor與阿爾柏仙奴相差53年。（IG/@nooralfallah）

有指Noor鍾情於年老的男士。（IG/@nooralfallah）

據外國傳媒報道，Noor一向對富豪級老男人情有獨鍾，在跟阿爾柏仙奴拍拖前，曾先後與78歲的殿堂級搖滾樂隊Rolling Stone主音Mick Jagger有過短暫的戀情。此外，舊愛名單中還有60歲億萬富豪Nicolas Berggruen及91歲的奇連伊士活（Clint Eastwood）。

現年28歲的Noor Alfallah是科威特富二代，畢業於南加州大學（USC，University of Southern California）及加州大學洛杉磯分校（UCLA，University of California, Los Angeles）的電影系。除了跟圈中不少巨星名人為朋友，還擔任電影監製的工作，同時在製作《星際啟示錄》（Interstellar）及《十天戀愛有限期》（How to Lose A Guy in Ten Days）等電影的製作公司Lynda Obst Productions。