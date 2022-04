81歲阿爾柏仙奴被爆譜爺孫戀　28歲新歡鍾情老人舊愛全部極具分量

現年81歲的影帝阿爾柏仙奴(Al Pacino)一向都緋聞多多,繼於前年跟以色列女演員Meital Dohan分手後,日前傳出新戀情,被指與28歲科威特富二代電影監製Noor Alfallah譜出「看護式爺孫戀」!



阿爾柏仙奴被指與28歲科威特富二代譜爺孫戀。(Getty Images)

阿爾柏仙奴與新歡Noor Alfallah(左一、二)跟積遜莫瑪及朋友們一同飯聚。(IG/@prideofgypsies)

日前「水行俠」積遜莫瑪(Jason Momoa)在Instagram上載了數張與朋友們一起現身畫廊及飯聚的照片,間接公開了阿爾柏仙奴與新歡Noor Alfallah的戀情。據知兩人於疫情開始不久便開始約會,消息人士透露,雖然阿爾柏仙奴比Noor的父親還要年長,年紀還相差53年,但兩人感情非常好,在溝通上並沒有任何問題。

Noor與阿爾柏仙奴相差53年。(IG/@nooralfallah)

有指Noor鍾情於年老的男士。(IG/@nooralfallah)

據外國傳媒報道,Noor一向對富豪級老男人情有獨鍾,在跟阿爾柏仙奴拍拖前,曾先後與78歲的殿堂級搖滾樂隊Rolling Stone主音Mick Jagger有過短暫的戀情。此外,舊愛名單中還有60歲億萬富豪Nicolas Berggruen及91歲的奇連伊士活(Clint Eastwood)。

現年28歲的Noor Alfallah是科威特富二代,畢業於南加州大學(USC,University of Southern California)及加州大學洛杉磯分校(UCLA,University of California, Los Angeles)的電影系。除了跟圈中不少巨星名人為朋友,還擔任電影監製的工作,同時在製作《星際啟示錄》(Interstellar)及《十天戀愛有限期》(How to Lose A Guy in Ten Days)等電影的製作公司Lynda Obst Productions。