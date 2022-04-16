《冰河世紀》工作室結業為松鼠了心願　網民讚窩心︰追廿年終食到

2021年4月7日，動畫公司Blue Sky Studios宣布結業，其成名作一連四集的《冰河世紀》（Ice Age）系列亦告一段落。不過結業一年後，一眾動畫師仍然非常有心，日前便在官方YouTube發出最新短片，名為《The End》，主角是最具標誌性的角色劍齒松鼠小叻（Scrat），原來是畫牠經過廿年的追逐，終於食到呢粒珍貴的橡果，一了牠的心願。這短片獲不少網民都大讚動畫師好有愛，好窩心。

影片一來，小叻再次開心地找到橡果。（《The End》影片截圖）

在電影《冰河世紀》系列中，由第一集開始，間場都會出現一隻劍齒松鼠，為一粒橡果拼命追逐，可惜廿年來，在四集入面都冇次成功，不是遇雪崩就跌落山，總有意外發生無次食到。

咁輕易得到，小叻都唔係好相信。（《The End》影片截圖）

日前，工作室放出他們最後一條動畫短片，短短34秒的內容，原來就係講劍齒松鼠，再次在雪地撿起一顆橡果，但今次竟毫無意外，可以安心享用，就連牠自己都唔信，邊食邊懷疑，直至食完安心去走出鏡。這一幕相當有愛，更令不少影迷留言多謝動畫師成「鼠」之美，亦感嘆︰「等足20年了，終於迎來這一幕。」更感謝Blue Sky為大家的青春畫下完美句號。

盤點小叻食唔到得個桔畫面

+ 3

Blue Sky Studios 於2002年推出動畫《冰河世紀》，成為公司最賣座的系列作品，不過隸屬於20世紀影業的Blue Sky，當母公司跟迪士尼合拼後不久，又遇上疫情，終於在去年4月7日，宣布經過多次衡量和評估，於是作下艱難決定，將公司倒閉。