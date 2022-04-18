彭于晏上海隔離覆粉絲留言幫手揀衫　三個字吐真實心聲

近年將工作重心放在內地的彭于晏，近日疑似身在上海隔離，悶到發慌的他除了在社交網站分享舊旅行照，仲頻頻回復粉絲標籤了他的限時動態或私信，內容包括講生日快樂、揀衫、揀唇膏、揀指甲顏色等等，貼心得不少「彭太」表示感覺像跟男神過拍拖生活。

身在上海隔離的彭于晏，因為太悶而頻頻在IG跟粉絲互動。（IG圖片）

近日不少網民分享獲得彭于晏本人回覆限時動態或私信，例如有人說「今天是我的生日」，他便回「HBD」（Happy Birthday），有人拍網紅照希望彭于晏畀Like，但他反而關心對方更新的火鍋照，並留言：「又是火鍋？」，另外又會幫粉絲揀衫、揀唇膏顏色，遇上在苦惱美甲款式的粉絲，彭于晏鬼馬地回復：「剪晒佢」（just cut them）。

點擊下圖睇彭于晏在IG回覆粉絲

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頻頻在IG跟粉絲互動，令「彭于晏ins」登上微博熱搜，有網民表示：「每天看彭于晏的ins都快有一種和他同居很久的錯覺了」。有粉絲的下留言給彭于晏說：「現在全網都說您是最暖的男藝人，不僅會讀每一則消息還會給予點讚」，他以英語回應：「我不是（暖男），我只是無聊」（I’m not, I’m just bored），看來這一句最真心。