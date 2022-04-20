《驕陽似我》賓艾佛力、麥迪文合作　拍Nike米高佐敦波鞋王國傳奇

麥迪文（左）及賓艾佛力（右）。（Getty Image）

《驕陽似我》金像編劇組合賓艾佛力（Ben Affleck）與麥迪文（Matt Damon）再度合作，將舉世知名運動品牌Nike與籃球巨星米高佐敦（Michael Jordan）於八十年代合作建造波鞋王國的傳奇故事搬上大銀幕。電影將會由賓艾佛力執導，與麥迪文共同編劇及演出，並由亞馬遜公司（Amazon Studio）及Skydance Sports出資拍攝，合作已進入洽談的最後階段。

賓艾佛力與麥迪文的新作，將會改編自運動品牌Nike與米高佐敦（圖左）的傳奇商業合作，圖為米高佐敦穿着Nike Air Jordan第11代籃球鞋。（Getty Image）

電影將會改編自Nike旗艦波鞋系列Air Jordan的誕生故事，當時的Nike作為一個發展中的運動品牌，與米高佐敦的合作機會原本十分渺茫，然而在行政主管Sonny Vaccaro的促成下，造就了體育史上運動員與品牌之間最重大的商業合作。據外媒報導，麥迪文將會在電影中飾演Sonny Vaccaro，賓艾佛力則飾演Nike公司其中一位創辦人Phil Knight。

賓艾佛力與麥迪文過去曾共同編寫《驕陽似我》的劇本，並由麥迪文主演、賓艾佛力飾演男配角，他們憑該作品於第70屆奧斯卡金像獎獲得最佳原創劇本獎，同片亦令已故著名演員羅賓威廉斯（Robin Williams）獲得最佳男配角獎。賓艾佛力與麥迪文上一次在2021年電影《最後絕鬥》（The Last Duel）中合作，電影由殿堂級導演列尼史葛（Ridley Scott）執導，同樣由麥迪文主演，賓艾佛力擔任男配角。