Disney+首拍原創日劇《Gannibal》　最年輕康城影帝柳樂優彌主演

Disney+正式打入日劇市場，首套獨家原創日劇《Gannibal》（中文名待定），即將於Disney＋獨家上線，改編自二宮正明（Masaaki Ninomiya）的人氣同名連載漫畫《Gannibal》，該漫畫自2018推出第一集至今銷量已達170萬本。劇集更找來史上最年輕康城影帝柳樂優彌主演。

《無人知曉的夏日清晨》令柳樂優彌奪得康城影帝。(劇照)

《Gannibal》的場景設定在虛構的日本久下村（Kuge-mura），故事由心靈破碎的小川代護（柳樂優彌 飾）抵達這座寂靜的小鎮成為新警官而展開。剛剛經歷一段慘痛變故，家庭瀕臨破裂而一蹶不振的小川代護一方面極力希望修復與太太和女兒之間的關係，另一方面亦要維護村莊的法律和秩序。接任這份新工作看似為他帶來一個好開始，但隨後卻發生一連串令人震驚的事件，小川代護驚覺這座村莊和居民另有內情。面對充滿敵意和猜疑的環境，新警官能在一切為時已晚之前彰顯公義，把那些罪有應得的人繩之以法嗎？

製作人山本晃久及編劇大江崇允，表示有機會合作非常興奮。（官方相片）

《Gannibal》由今年奧斯卡最佳國際電影《Drive My Car》的監製山本晃久（Teruhisa Yamamoto）以及幾位知名電影人擔任製作人。製作人山本晃久繼參加奧斯卡頒獎典禮後回到日本，談到《Gannibal》時，他表示：「很興奮聽到片山導演要將這部恐怖漫畫改編為Disney+ 原創作品，能夠與這麼多出色的新世代演員及工作人員合作，真的感到非常榮幸。我們會一起努力，為漫畫粉絲帶來超出期待的作品。」