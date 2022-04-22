《魔戒》安地索堅斯執導《動物農莊》　動態捕捉技術還原動物角色

《魔戒》系列經典角色「咕嚕」（Gollum）的演員安地索堅斯（Andy Serkis），宣佈拍攝動畫電影《動物農莊》，電影改編自喬治．歐威爾（George Orwell）於1945年出版的同名小說。電影將會利用動態捕捉（Motion Capture）技術及CGI角色，為故事中的動物「賦予生命力」。

安地索堅斯宣佈開拍動畫改編《動物農莊》。（Getty Image）

安地索堅斯表示：「我們製作的手法非常獨特。將會完全利用動態捕捉把演員的表演記錄下來，有別於拍攝真實動物然後在展示時加上『講對白的嘴』，畫面將會從演員的交流中摘取及製作，動物角色的動作及面部表情將會完全來自演員的表演。」

安地索堅斯作品《毛克利：魔森叢現》應用動態捕捉演員飾演動物。（imdb）

應用動態捕捉技術拍攝的電影作品並不鮮見，作為最著名的動態捕捉演員之一，安地索堅斯在2018年曾自導自演《毛克利：魔森叢現》（Mowgli：Legend of the Jungle），除了親身「上鏡」的幾位演員外，電影亦找來基斯頓比爾（Christian Bale）、姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）、班尼迪甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）等進行動作捕捉，「飾演」電影中的動物。

過去安地索堅斯曾在不少賣座特技大片中，以動作捕捉的方式演出，除了《魔戒》二三部曲的「咕嚕」外，亦包括2005年的《金剛》（King Kong）中飾演King Kong、《猿人爭霸戰》（The Planet of the Apes）三部曲中飾演凱撒（Caesar）及《星球大戰》第七八部曲中的斯諾克（Supreme Leader Snoke），並在2014年版《哥斯拉》（Godzilla）及《復仇者聯盟2：奧創紀元》（Avengers：Age of Ultron）擔任動作捕捉顧問。