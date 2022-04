《魔戒》安地索堅斯執導《動物農莊》　動態捕捉技術還原動物角色

《魔戒》系列經典角色「咕嚕」(Gollum)的演員安地索堅斯(Andy Serkis),宣佈拍攝動畫電影《動物農莊》,電影改編自喬治.歐威爾(George Orwell)於1945年出版的同名小說。電影將會利用動態捕捉(Motion Capture)技術及CGI角色,為故事中的動物「賦予生命力」。

安地索堅斯宣佈開拍動畫改編《動物農莊》。(Getty Image)

安地索堅斯表示:「我們製作的手法非常獨特。將會完全利用動態捕捉把演員的表演記錄下來,有別於拍攝真實動物然後在展示時加上『講對白的嘴』,畫面將會從演員的交流中摘取及製作,動物角色的動作及面部表情將會完全來自演員的表演。」

安地索堅斯作品《毛克利:魔森叢現》應用動態捕捉演員飾演動物。(imdb)

應用動態捕捉技術拍攝的電影作品並不鮮見,作為最著名的動態捕捉演員之一,安地索堅斯在2018年曾自導自演《毛克利:魔森叢現》(Mowgli:Legend of the Jungle),除了親身「上鏡」的幾位演員外,電影亦找來基斯頓比爾(Christian Bale)、姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett)、班尼迪甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)等進行動作捕捉,「飾演」電影中的動物。

過去安地索堅斯曾在不少賣座特技大片中,以動作捕捉的方式演出,除了《魔戒》二三部曲的「咕嚕」外,亦包括2005年的《金剛》(King Kong)中飾演King Kong、《猿人爭霸戰》(The Planet of the Apes)三部曲中飾演凱撒(Caesar)及《星球大戰》第七八部曲中的斯諾克(Supreme Leader Snoke),並在2014年版《哥斯拉》(Godzilla)及《復仇者聯盟2:奧創紀元》(Avengers:Age of Ultron)擔任動作捕捉顧問。