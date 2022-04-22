《月球隕落》破解月球陰謀論　係外星人建築物「月震」長達一小時

曾拍過《明日之後》、《2012末日預言》的大導演，有「末日教父」之稱的羅倫艾默烈治，又一科幻巨獻《月球隕落》（Moonfall），講月球突然離奇軌道，全速衝向地球，人類面臨滅絕浩劫。雖然這是虛構故事，但當中亦有根據神秘傳說加以創作，包括月球並非自然物體，而是由外星人製作的地基，而且在1969年阿波羅11號登月時，出現一些現象正好回應這傳聞。

成個月球降落地球，比上年中秋個觀塘海濱賞月更震撼。（《月球隕落》劇照）

電影《月球隕落》講到月球即將墜落到地球，毀滅人類。於是由美國太空總署署長（荷爾芭莉 飾）、月球陰謀論天才（尊畢利 飾）聯同前頂尖太空人（柏德烈韋遜 飾）組成太空團隊，想辦法阻止月球下墮，肩負起人類生存的最後希望。

戲中的穿梭機是套空總署借出。（《月球隕落》劇照）

劇情又講到太空團隊登月後發現驚世秘密，月球竟是個高科技巨型基地，原來這並非跟大自然而戰，而是與月球核心中的外星力量火併。其實關於月球的陰謀論有不少，包括1969 年阿波羅11號登月任務成真，並稱為是「人類的一大步」，但就被後世質疑真偽。而且大家一直深究阿波羅11號在無線電中靜默了兩分鐘，這兩分鐘至今仍未有人解釋到發生什麼事？

各方專家一齊處理月球墜落的災難。（《月球隕落》劇照）

看似是神秘傳說，不過電影中也利用物理解釋月球的脫軌可能。電影中，尊畢利飾演的月球陰謀論天才在電影中對戴森球的描述如下：「你聽說過戴森球嗎？（Dyson Shell，是巨型建築物的一種，意指一種結構或物質可以在完全圍繞恆星時攝取其太陽能。） 每個巨型築物都有一個圍繞動力核心建造的堅固外殼。很可能是一顆被捕獲的白矮星，正在被抽取能量。我們月球內的戴森球顯然發生了什麼事，導致我們的月球偏離軌道。」

月球係空心？

另外電影又講到「空心月球」這個假設，即是指月球大有可能是完全空心，或指裡面包含大量空間，雖然暫時沒有科學證據支持這一觀點，但憑登月太空船收集得來的數據作分析，可知月球的地殼非常薄，地幔很廣，核心小而緻密，這與空心的假設不謀而合。

有「末日教父」之稱的羅倫艾默烈治，又一科幻巨獻《月球隕落》。（《月球隕落》劇照）

事實上，在1969年至1972年期間，阿波羅號太空人任務的其中一部份，是在月球表面的着陸點放置地震儀。這些地震儀記錄了月震，而在其中一些地震中，月球被描述為「像鐘一樣迴響」，這句話引起了大眾的關注。當時阿波羅12號故意將其登月艙的上升段撞到月球表面， 美國太空總署報告指，月球像鐘一迴響了將近一個小時，以致人們爭論說它必定像鐘一樣是空心的。往後的月球地震學實驗反映出，月球因地質和密度的不同，而產生與地球不同的震盪，但仍然沒有科學證據證明月球內部有任何龐大的空間。阿波羅12號、14號、15號和16號的儀器如實地將數據用無線電傳回地球，直到1977年關閉。