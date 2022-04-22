明日戰記︱天災摧毀人類文明　氣象學家梁榮武：電影情節可能發生

籌備經年，總投資額達4.5億港元的科幻動作電影《明日戰記》（Warrior Of Future），為香港有史以來最具製作規模及運用最多電腦特效鏡頭的電影。電影歷多年的製作，終於定於今年上映。電影講述人類因為過度消耗和戰爭，令地球變成文明活動停擺的廢墟。適逢今日為「4．22世界地球日」，電影製作團隊訪問香港氣象學家、前香港天文台助理台長梁榮武先生，藉電影的故事背景反思人類今日的生活，討論如何減輕氣候危機。

香港氣象學家、前香港天文台助理台長梁榮武先生，訪問時討論如何減輕氣候危機。（資料圖片）

梁榮武在訪談中表示，目前世界出現的極端氣候災難，問題只取決於未來的惡化程度。「若然情況只有《明日戰記》描述的一半壞，情況就已經很差了，因為人類的生活質素已經完全消失。」他進而解釋：「氣候系統中，一個系統的崩潰，會引發骨牌效應，造成其他系統的崩潰，而『臨界點』是科學家不能掌握的變數，當環境損害到達了『臨界點』，就會引起很大的創傷和破壞，到時我也不敢想像後果，在《明日戰記》中出現的情節，就真的有可能會發生。」

梁榮武先生曾到世界各地考察氣候變化的景像。（資料圖片）

香港雖然暫時未經歷嚴重的天災，但依然不能忽視氣候危機的影響：「香港倚賴不同地方輸入糧食，萬一那些國家受災而影響食物供應，香港也會受到衝擊。」而香港每年遇到的颱風天氣，也受氣候變化的影響：「18年的颱風『山竹』令大家猶有餘悸，但未來香港人要有心理準備颱風會愈來愈強，雨水會愈來愈多，又因為全球海平面上升，打風會引發水浸將成為常態。」

為了減輕氣候危機的威脅，梁榮武建議以「應駛得駛」作為大原則，減少浪費：「香港有很完善的集體運輸系統，大家可以減少駕駛，多些使用公共交通工具；減少坐飛機外遊，可以轉為在本地旅遊，發掘香港美麗的一面，減少吃肉，多吃素，也能減少碳排放。」

《明日戰記》由多位影帝影后主演，包括古天樂、劉青雲、劉嘉玲、謝君豪以及香港電影金像獎最佳男配角姜皓文，張家輝友情客串。電影由曾獲得香港電影金像獎、台灣金馬奬及亞洲電影大奬「最佳視覺效果」之特技總監吳炫輝首次執導。

故事講述未來世界經歷天災、戰禍加上氣候突變，令空氣嚴重污染，食水及糧食匱乏，地球不再適合人類生活。一枚巨型殞石墜落「B16區」，帶來有淨化空氣能力的外星植物「潘朵拉」；可是「潘朵拉」吸收雨水後具有強烈攻擊性，令人類僅餘的文明陷入毀滅危機。「潘朵拉」究竟將會成為人類的拯救者，抑或殲滅者？