《怪獸3》8大彩蛋連繫《哈利波特》　石內卜虐心對白再現

《怪獸與鄧不利多的秘密》（Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore）上星期終於在香港上映，作為「怪獸系列」第三章，大家都期待當中有更多內容與《哈利波特》聯繫，結果電影沒令大家失望，的確有不少隱藏彩蛋在回應《哈利波特》系列，由使用的魔法、出場的人物及所講的對白，都逐一與「哈利」世界交接，而家就同大家拆解。

今集鄧不利多帶一眾人返到霍格華茲。（《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照）

《怪獸3》的時間線，設定在距離《哈利波特》第一集約60年前，所以有不少情節均可聯擊上，而今集一大重點是幾位主角會出現在霍格華茲，而正正這一行，以出現幾個「哈利」特色位。

Jacob誤食「曱甴糖」，仲以為係同學仔對他友善表現。（《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖）

「曱甴糖」變校長室密碼

戲中麻瓜代表Jacob去到霍格華茲，大讚同學友善對他好，來自史萊哲林的學生更請他食糖，殊不知所食的原來是「曱甴糖」，當時還要鄧不利多提醒他才知中伏。看似只是一則笑料，但多年後一次講到鄧不利多的校長室密碼，正正就是用上「Cockroach Clusters」。

有指這金探子正是哈利波特落場追嗰粒。（《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖）

金探子被鄧不利多收藏

在霍格華茲入面，有出現魁地奇場面，當日預告一出，已經有人指片中選手是穿上7號球衣，這正是後來哈利仔打魁地奇的球衣號碼。而在《怪獸與鄧不利多的秘密》中，有幕講到其中一個行李箱有金探子，而鄧不利多亦成功捉住並放進口袋，有指這正正就是後來哈利首次上場打魁地奇所用的金探子。

鄧不利多未做校長已鍾意加人分，呢幕全場會心微笑。（《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖）

「做正確的事，不是容易的事。」

今集故事主線講葛林戴華德參選國際巫師聯盟主席，變相掀起魔法世界與麻瓜之戰，鄧不利多為了戰事發生，借紐特向國際巫師聯合會前會長告戒︰「要做正確的事，不是容易的事。（what is right, not what is easy.）」這句金句早在電影《哈利波特：火盃的考驗》中出現過，是西追臨死時有曾向哈利仔講過同一番說話。

石內卜一句「Always」，至今仍令人銘記。（影片截圖）

「Always」

另一更感人對白是跟石內卜教授有關，在《哈利波特》入面，石內卜在鄧不利多面前召喚母鹿護法，當時鄧不利多驚訝地問︰「時間已經過了這麼久仍然掛念？」石內卜只回了一句︰「Always」相當動人。而「Always」這個字，今次就用在當魁登斯垂死之際，終於跟生父（鄧不利多的弟弟）見面，魁登斯問爸爸多年來，可有掛念過自己？他回了一句︰「Always」雖然這一個字一出都沒有好結果，但永遠是最虐心的畫面。

年輕版「麥教授」相當搶眼，唔知下集仲有冇得出場。（《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖）

年輕版「麥教授」

霍格華茲有不少嚴師，其中一位就是麥教授（McGonagall, 麥米奈娃），原來她也有在今集閃現過，故事講到鄧不利多要處理事情，無時間上堂，同一時間年輕麥教授就出現在鄧不利多弟弟的酒吧門口，鄧不利多便請他代課。以其服飾看，正正就是麥教授，年輕版還相當漂亮。

嚴肅的麥教授，滿有威嚴，點估到年輕時咁可愛。(劇照)

哈利仔因為選修了奇獸飼育學，而得到一本怪獸書《The Monster Book of Monsters》。（影片截圖）

怪獸書

有睇過《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》，哈利仔因為選修了奇獸飼育學，而得到一本怪獸書《The Monster Book of Monsters》，怪獸書仲真係會咬人，相當兇狠，引起與哈利仔惡鬥。今次本書都有登場，在壓軸與葛林戴華德手下大戰時，其中一個行李箱便放了幾本書怪獸書，對方一打開便放出來咬人，相當過癮。

《哈利波特》出現過的「萬應室」，在《怪獸3》都有登場。（《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖）

「萬應室」萬試萬靈

《哈利波特》出現過的「萬應室」，在《怪獸3》都有登場，萬應室正正位於霍格華茲校內，在《哈利波特》電影曾多次提及，而在《怪獸3》，各人就透過萬應室隱藏行蹤去到所屬地方執行任務。

鄧不利多過身後將熄燈器交給榮恩。（影片截圖）

「熄燈器」點止用嚟熄燈咁簡單

另一出現的法器是「熄燈器」，在《哈利波特》世界，鄧不利多過身後將熄燈器交給榮恩。熄燈器其實不止開燈熄燈一個功能，仲可以把使用者送到重要的人身邊。在《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》，它便成功將榮恩，送到妙麗和哈利仔身邊，而在《怪獸與鄧不利多的秘密》，鄧不利多就用熄燈器帶同魁登斯進入顛倒世界。