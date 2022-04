《怪獸3》8大彩蛋連繫《哈利波特》　石內卜虐心對白再現

《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore)上星期終於在香港上映,作為「怪獸系列」第三章,大家都期待當中有更多內容與《哈利波特》聯繫,結果電影沒令大家失望,的確有不少隱藏彩蛋在回應《哈利波特》系列,由使用的魔法、出場的人物及所講的對白,都逐一與「哈利」世界交接,而家就同大家拆解。

今集鄧不利多帶一眾人返到霍格華茲。(《怪獸與鄧不利多的秘密》劇照)

《怪獸3》的時間線,設定在距離《哈利波特》第一集約60年前,所以有不少情節均可聯擊上,而今集一大重點是幾位主角會出現在霍格華茲,而正正這一行,以出現幾個「哈利」特色位。

Jacob誤食「曱甴糖」,仲以為係同學仔對他友善表現。(《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖)

「曱甴糖」變校長室密碼

戲中麻瓜代表Jacob去到霍格華茲,大讚同學友善對他好,來自史萊哲林的學生更請他食糖,殊不知所食的原來是「曱甴糖」,當時還要鄧不利多提醒他才知中伏。看似只是一則笑料,但多年後一次講到鄧不利多的校長室密碼,正正就是用上「Cockroach Clusters」。

有指這金探子正是哈利波特落場追嗰粒。(《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖)

金探子被鄧不利多收藏

在霍格華茲入面,有出現魁地奇場面,當日預告一出,已經有人指片中選手是穿上7號球衣,這正是後來哈利仔打魁地奇的球衣號碼。而在《怪獸與鄧不利多的秘密》中,有幕講到其中一個行李箱有金探子,而鄧不利多亦成功捉住並放進口袋,有指這正正就是後來哈利首次上場打魁地奇所用的金探子。

鄧不利多未做校長已鍾意加人分,呢幕全場會心微笑。(《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖)

「做正確的事,不是容易的事。」

今集故事主線講葛林戴華德參選國際巫師聯盟主席,變相掀起魔法世界與麻瓜之戰,鄧不利多為了戰事發生,借紐特向國際巫師聯合會前會長告戒︰「要做正確的事,不是容易的事。(what is right, not what is easy.)」這句金句早在電影《哈利波特:火盃的考驗》中出現過,是西追臨死時有曾向哈利仔講過同一番說話。

石內卜一句「Always」,至今仍令人銘記。(影片截圖)

「Always」

另一更感人對白是跟石內卜教授有關,在《哈利波特》入面,石內卜在鄧不利多面前召喚母鹿護法,當時鄧不利多驚訝地問︰「時間已經過了這麼久仍然掛念?」石內卜只回了一句︰「Always」相當動人。而「Always」這個字,今次就用在當魁登斯垂死之際,終於跟生父(鄧不利多的弟弟)見面,魁登斯問爸爸多年來,可有掛念過自己?他回了一句︰「Always」雖然這一個字一出都沒有好結果,但永遠是最虐心的畫面。

年輕版「麥教授」相當搶眼,唔知下集仲有冇得出場。(《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖)

年輕版「麥教授」

霍格華茲有不少嚴師,其中一位就是麥教授(McGonagall, 麥米奈娃),原來她也有在今集閃現過,故事講到鄧不利多要處理事情,無時間上堂,同一時間年輕麥教授就出現在鄧不利多弟弟的酒吧門口,鄧不利多便請他代課。以其服飾看,正正就是麥教授,年輕版還相當漂亮。

嚴肅的麥教授,滿有威嚴,點估到年輕時咁可愛。(劇照)

哈利仔因為選修了奇獸飼育學,而得到一本怪獸書《The Monster Book of Monsters》。(影片截圖)

怪獸書

有睇過《哈利波特:阿茲卡班的逃犯》,哈利仔因為選修了奇獸飼育學,而得到一本怪獸書《The Monster Book of Monsters》,怪獸書仲真係會咬人,相當兇狠,引起與哈利仔惡鬥。今次本書都有登場,在壓軸與葛林戴華德手下大戰時,其中一個行李箱便放了幾本書怪獸書,對方一打開便放出來咬人,相當過癮。

《哈利波特》出現過的「萬應室」,在《怪獸3》都有登場。(《怪獸與鄧不利多的秘密》影片截圖)

「萬應室」萬試萬靈

《哈利波特》出現過的「萬應室」,在《怪獸3》都有登場,萬應室正正位於霍格華茲校內,在《哈利波特》電影曾多次提及,而在《怪獸3》,各人就透過萬應室隱藏行蹤去到所屬地方執行任務。

鄧不利多過身後將熄燈器交給榮恩。(影片截圖)

「熄燈器」點止用嚟熄燈咁簡單

另一出現的法器是「熄燈器」,在《哈利波特》世界,鄧不利多過身後將熄燈器交給榮恩。熄燈器其實不止開燈熄燈一個功能,仲可以把使用者送到重要的人身邊。在《哈利波特:死神的聖物Ⅰ》,它便成功將榮恩,送到妙麗和哈利仔身邊,而在《怪獸與鄧不利多的秘密》,鄧不利多就用熄燈器帶同魁登斯進入顛倒世界。