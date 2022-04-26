Sony首推拉丁裔漫威英雄電影　主演Bad Bunny︰我自細鍾意摔跤

近年迪士尼旗下的漫威影業（Marvel）將漫畫角色重新帶回漫威宇宙，在索尼影業（Sony）日漸單薄的漫威角色名單，他們仍不斷尋求擴展自己的漫威小宇宙。 繼最近上映的吸血鬼反英雄電影《魔比煞》（Morbius）之後，他們將發行另一部漫威電影，主角是漫威粉絲也可能不認識的角色：El Muerto。

El Muerto屬於蜘蛛俠漫畫的一員，是較少人熟悉的角色。（Marvel網站）

El Muerto在西班牙語中解作「死者」，在Marvel漫畫中為一位拉丁美洲裔超級英雄，將會成為Marvel超級英雄中，第一位在電影中登場的拉丁裔英雄，繼《黑豹》（Black Panther）與《尚氣》後，再有非白人超級英雄的漫畫作品改編成電影。El Muerto 將由波多黎各Raper Bad Bunny飾演。拍攝《El Muerto》的消息，由索尼影業在電影展覽（CinemaCon）上的公布。

在漫畫中，El Muerto屬於蜘蛛俠宇宙，與蜘蛛俠有不少交手的機會。他從家族中繼承了超能力和摔跤面具，每一代El Muerto需要通過擊敗邪惡的El Dorado來證明自己，令超能力能夠世代相傳。主角Juan Carlos Estrada是家族中最新一位戴上面具和El Muerto頭銜的成員，他的父親因為試圖阻止El Dorado時死去。而他則需要在摔跤之中戰勝，以證明自己具有繼承El Muerto的能力。

在電影展覽上，主演Bad Bunny分享了他對電影的興奮：「這個讓El Muerto『復活』的機會實在太奇妙，亦太不可思議了。我自小就喜歡摔跤，亦正正令我喜歡這個角色。」

目前，索尼影業尚未公布更多關於導演或其他演員的消息，但預料將會有更多拉丁美洲裔演員參與演出。電影暫定於2024年1月12日上映。