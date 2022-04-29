王家衛監製《一杯上路》入圍烏甸尼　導演︰難忘與傳奇人物合作

由澤東電影出品，王家衛監製，《出貓特攻隊》導演納塔吾彭皮里亞（Baz Poonpiriya） 的青春公路電影《一杯上路》（ONE FOR THE ROAD）入圍第24屆意大利烏迪內遠東國際電影節，與《飯戲攻心》同樣角逐The Mulberry Award最佳劇本大獎。

導演彭皮里亞出席此次歐洲首映時，談到與王家衛合作的感受。(澤東電影提供)

電影《一杯上路》是導演彭皮里亞繼《出貓特攻隊》後又一力作，也是他首次與王家衛合作，作為影片監製，王家衛從劇本創作到拍攝製作全程指導參與。導演彭皮里亞出席此次歐洲首映時，被問及與王家衛導演合作感受：「與這位傳奇人物合作是一趟難忘的旅程，他總是要我從舒適區走出來，我衷心感謝他教我成為一個電影作者。」王家衛在採訪中亦提到︰「Baz極有才華﹐我們很高興有機會與他合作，他獨特而強大的說故事技巧在《出貓特攻隊》中表露無遺。」

電影放映完畢，獲得不少掌聲支持。(澤東電影提供)

早前，電影《一杯上路》入圍2021年聖丹斯電影節 (Sundance Film Festival)世界電影競賽單元，並成功斬獲該單元評審團特別獎。《一杯上路》以青春、友情為題，聚焦一對好兄弟，跨越14萬公里，進行一場笑淚齊飛的另類告別之旅。為了讓觀眾更加有代入感，影片橫跨兩大洲，在紐約、曼谷、芭提雅、清邁等五地十站實地取景，完美呈現電影中跨越14萬公里的約定。影片已於2022年2月10日在泰國上映，並積極安排早日在中國國內上映。