《奇異博士》女星涉性侵未成年少女　迫受害人模仿成人電影畫面

曾參演Marvel超級英雄電影《奇異博士》（Doctor Strange）的特技女演員Zara Phythian，被控告於2005年至2008年期間，與丈夫Victor Marke多次性侵一名當年還未成年的女童，強迫對方模仿成人電影畫面並拍下影片收藏，兩人面臨與兒童發生性關係等14項罪名。



Zara Phythian（右）於《奇異博士》中飾演巫師Brunette Zealot。（劇照）

據外媒報道，案發於2005年至2008年，Zara Phythian與丈夫Victor Marke性侵當年只得13歲的受害人，當時二人為武術導師，在業內擁有一定名氣，男方卻藉此來尋找獵物。據受害人表述，第一次案發時，Zara Phythian夫婦先灌她飲酒，之後慫恿她跟Victor Marke模仿成人電影的畫面發生性行為，並拍下影片。接下來三年內，Zara Phythian與丈夫每個月都會侵犯受害人一至兩次，估計前後共二十次，並叮囑她不要告訴任何人。

Zara Phythian與丈夫Victor Marke否認所有控罪。（IG圖片）

現年36歲的Zara Phythian，自幼便學習空手道及跆拳道，成為首位英國武術家獲列入國際空手道和跆拳道名人堂，二千年代中開始涉獵影壇，曾參演二十多部影視作。Zara Phythian與丈夫的代表律師反駁現年近三十歲的受害人，相隔多年後，在她參演了《奇異博士》、正值事業高峰時才作出指控，暗示受害人作故仔攞著數。