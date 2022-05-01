喪盡癲才︱尼古拉斯用數碼化妝「減齡」　特效總監：剩返全靠演技

《喪盡癲才》電影海報。（imdb）

尼古拉斯基治（Nicolas Cage）的新戲《喪盡癲才》（Unbearable Weight of Massive Talent）於4月21日上映，並在香港得到不俗的迴響。電影的其中一幕，主角Nick Cage與年輕時候的自己Nicky Cage有一段自我對談，製作團隊利用VFX（視覺特效）技術，將尼古拉斯基治「減齡」，以完成該幕戲的橋段。

尼古拉斯在電影中的「真身」。（《喪盡癲才》預告截圖）

用數碼化妝「減齡」後塑造的角色Nicky Cage。（《喪盡癲才》預告截圖）

同樣的「減齡」或「增齡」橋段，過去在不少荷里活電影中亦曾利用化妝或電腦特效完成，觀眾對銀幕上的效果毫不陌生，而《喪盡癲才》視覺特效為了讓年輕時已甚具名氣的尼古拉斯基治，令電影中的「後生版」具有說服力，採用了真實的尼古拉斯年輕時的樣貌作為根據，神還原了當年的尼古拉斯。

年屆58歲的尼古拉斯基治，在電影中飾演失意的「自己」。（《喪盡癲才》預告截圖）

視覺特效團隊的任務是讓現年58歲的尼古拉斯顯得年輕20至25歲。視覺特效總監Christopher Lance在外媒訪問中表示：「尼古拉斯有份提出這個想法，從他過去在Wogan節目進行的一次採訪中，創造這個Nicky Cage的角色。」Christopher Lance坦言：「但我們實際上需要創造的Nicky Cage，大約比節目中的他年長五年左右，因為尼古拉斯最具標誌性的時期，大約在1995至2000年之間。」

為了呈現「減齡」的視覺效果，Lance的團隊與CoSA數碼化妝團隊利用人工知能，以尼古拉斯當年在訪問節目上的容貌為基礎，製造了一個藍本，並套在尼古拉斯演譯自己年輕時候的表演上。Lance表示：「觀眾在銀幕所見，都是尼古拉斯的演譯，我們十分尊重他建造角色上的藝術性演出，我們的工作只是『減齡』。」