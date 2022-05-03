《壯志凌雲獨行俠》Lady Gaga主唱片尾曲　「給艱難世界的情書」

經典電影《壯志凌雲》（Top Gun），35年後再續前緣，拍下續集《壯志凌雲︰獨行俠》（Top Gun: Maverick），原定上年上映，但受疫情影響映期一改再改，直至早前決定5月26日隆重上映。上畫在即，電影公司公布主題曲，原來是由天后Lady Gaga主唱，昨日（2/5）更IG上載主角湯告魯斯前往其音樂會後，後台合照。

用上《Top Gun》的戲名logo，寫上Lady Gaga。(網上圖片)

闊別35年的電影經典《壯志凌雲》（Top Gun），湯告魯斯繼續飾演主角Pete “Maverick” Mitchell，在軍中服役超過30年，被公認是海軍的優秀機師，現回到自己出身的飛行學校任教，並遇上已故戰友「飛鵝」的兒子「公雞」，令他勾起對故友的愧疚。

電影《壯志凌雲》，當年原聲大碟帶來多首浪漫金曲，特別是由Berlin演唱，贏得奧斯卡及金球獎「最佳原創歌」的主題曲《Take My Breath Away》，及由Kenny Loggins主唱的《Danger Zone》等等。

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來到續集，歌曲當然都要高度重視，而今次片尾曲《Hold My Hand》就請到重量級人馬，流行及爵士樂天后Lady Gaga主唱，並由Lady Gaga及包辦其專輯《Joanne》的製作人BloodPop®一齊創作。講到創作這首歌，Lady Gaga指花了數年才正式完成，並一直努力令它完美。「當初開始寫《Hold My Hand》時沒有意識到它跨越了電影的核心，還泛及了我的心靈及我們所生活的世界的本質。這首歌是給現在艱難時期的世界的一封情書。」