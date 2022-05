《奇異博士2:失控多元宇宙》電影海報。(imdb)

Marvel迷期待已久的《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)今日(5月4日)終於上映,多元宇宙下有多位「平行時空」下的人物登場。上映前曾經傳聞將會有20位漫畫人,大考入場觀眾的眼力,究竟最後有幾多位人物出現?

多重宇宙的不斷擴展之中,Crossover的可能性比《蜘蛛俠:不戰無歸》更大。(預告截圖)

傳聞會於電影裡出現的人物,不少已透過預告片得到確認,而其餘人物會否出現,為了不劇透電影內容,唯有請觀眾自己入場fact check!