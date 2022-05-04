金美倫戴雅絲隔24年再扮「索瑪莉」　崩壞似巫婆嚇親網民

早前已宣布息影的荷里活女星金美倫戴雅絲（Cameron Diaz），近日為宣傳自家酒品牌，竟然重現24年前《情迷索瑪莉》（There's Something About Mary）的「精液Gel頭」造型，不過快將踏入50歲的她跟當年狀態相差甚遠，更被網民嘲笑由「索瑪莉」變巫婆，嚇親唔少人。



當年「精液gel頭」真係好經典。（劇照）

點擊下圖睇金美倫隔24年再扮「索瑪莉」

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片中金美倫戴雅絲跟喜劇演員Benito Skinner一起扮成「索瑪莉」經典造型——紅色連身裙配「精液Gel頭」，作為影迷當地回憶返晒嚟。但最美好的事情就應該留在回憶中，事關年近半百的金美倫狀態大不如前，近年多次被指美貌崩壞。

重溫金美倫靚相

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不過她本人似乎毫不介意，更受訪自認不修邊幅：「很難唔去用其他人眼中美嘅標準去批判自己，但過去8年來我很狂野，就像野生動物、野獸，我不在乎（外表）了，我每天想到的最後一件事就是外表，我真的什麼都不做，就好似從不洗臉」。金美倫又透露本身擁有「十億種美護膚產品」，現在基本上都鋪滿了塵，最多兩個月才會拿出來塗一次：「我不會再花精力在這種事情上了」。