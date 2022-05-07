《救難小英雄》鋼牙與大鼻最新電影版　成長版「小飛俠」崩壞登場

誕生超過30年的鋼牙與大鼻（Chip'n Dale），今年會推出全新電影《救難小英雄》（Chip'n Dale: Rescue Rangers），並於5月20日Disney+上架。而今次不單是真人版，仲會係平面與3D共存，又會有大量迪士尼角色客串。

全新電影《救難小英雄》（Chip'n Dale: Rescue Rangers），於5月20日Disney+上架。（《救難小英雄》影片截圖）

在《救難小英雄》中，鋼牙與大鼻和人類共同生活在現代的洛杉磯，30年來一直過著平穩的生活。科技日益發達，新世代的卡通人物逐漸改變風格，紛紛以CGI技術呈現，鋼牙希望能夠保持自己的平面繪畫風格，繼續以此形象過活，並成為了郊區的保險推銷員；大鼻卻率先接受CGI技術，以「電腦生成圖像」方法，希望能貼近新世代卡通人物的步伐，為求能與鋼牙重組，再創高峰。同時，這對昔日經典拍檔，為了拯救他們神秘失蹤的朋友，二人必須重組，變身救難小英雄，一同踏上冒險之旅。

兩兄弟對科技各存睇法，變成平面與3D並存，互相尊重。（《救難小英雄》影片截圖）

如果你是迪士尼的忠實粉絲，這部讓粉絲們等了30年的作品，會看到鋼牙與大鼻這對花栗鼠雙胞胎兄弟將以截然不同的模式，繼續帶給觀眾滿滿歡笑與驚喜，絕對值得你加入待看清單！除了大鼻與鋼牙，電影中將會有來自迪士尼的不同經典角色驚喜登場：《美女與野獸》的燭台、《小魚仙》的比目魚小胖與其他角色將會穿梭其中，長大成人的崩壞版《小飛俠》彼德潘更會成為反派人物！不同經典角色推進故事之外，必定會勾起你對迪士尼故事的更多回憶。