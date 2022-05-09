奇異博士｜「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出　全裸上陣肉搏魁隆

近日上映的Marvel超級英雄電影《奇異博士2：失控多重宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），除了班尼狄甘巴貝治（Benedict Cumberbatch）飾演的奇異博士為靈魂人物外，「紅女巫」伊莉沙伯奧遜（Elizabeth Olsen）亦佔戲甚重，展現出令人眼前一亮的演技。

伊莉沙伯奧遜在《奇異博士2》展現出令人眼前一亮的演技。（劇照）

在荷里活版《原罪犯》中，伊莉沙伯的角色，在不知道佐斯布連就是她父親的情況下，跟對方發生性關係，她豁出去全裸演出，相當震撼。（電影截圖）

其實成為紅女巫之前，伊莉沙伯奧遜是一位敢於挑戰不同角色的演員，在2013年上映、荷里活翻拍經典韓片《原罪犯》中，願意為藝術犧牲作全裸演出，跟「魁隆」佐斯布連（Josh Brolin）上演大膽情慾場面，雖然電影最終口碑與票房雙失，但伊莉沙伯的演出就成為經典。

重溫伊莉沙伯奧遜大膽演出

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伊莉沙伯自4歲起便參演雙胞胎姐姐Mary-Kate與Ashley的作品，並從小接受演技培訓，大學時期參與舞台劇演出並因此獲得經理人公司招攬，未畢業就正式加入影壇，憑處女作《瑪蓮邪教離魂曲》（Martha Marcy May Marlene）一鳴驚人，獲得《影評人之選頒獎禮》（Critics' Choice Movie Award）及《獨立精神獎》（Independent Spirit Award）最佳女主角提名，從此星途大開。

重溫伊莉沙伯出道作