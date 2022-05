奇異博士｜「紅女巫」伊莉沙伯奧遜最激演出　全裸上陣肉搏魁隆

近日上映的Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),除了班尼狄甘巴貝治(Benedict Cumberbatch)飾演的奇異博士為靈魂人物外,「紅女巫」伊莉沙伯奧遜(Elizabeth Olsen)亦佔戲甚重,展現出令人眼前一亮的演技。

伊莉沙伯奧遜在《奇異博士2》展現出令人眼前一亮的演技。(劇照)

在荷里活版《原罪犯》中,伊莉沙伯的角色,在不知道佐斯布連就是她父親的情況下,跟對方發生性關係,她豁出去全裸演出,相當震撼。(電影截圖)

其實成為紅女巫之前,伊莉沙伯奧遜是一位敢於挑戰不同角色的演員,在2013年上映、荷里活翻拍經典韓片《原罪犯》中,願意為藝術犧牲作全裸演出,跟「魁隆」佐斯布連(Josh Brolin)上演大膽情慾場面,雖然電影最終口碑與票房雙失,但伊莉沙伯的演出就成為經典。

重溫伊莉沙伯奧遜大膽演出

伊莉沙伯自4歲起便參演雙胞胎姐姐Mary-Kate與Ashley的作品,並從小接受演技培訓,大學時期參與舞台劇演出並因此獲得經理人公司招攬,未畢業就正式加入影壇,憑處女作《瑪蓮邪教離魂曲》(Martha Marcy May Marlene)一鳴驚人,獲得《影評人之選頒獎禮》(Critics' Choice Movie Award)及《獨立精神獎》(Independent Spirit Award)最佳女主角提名,從此星途大開。

重溫伊莉沙伯出道作