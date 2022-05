《奇異博士2》「美國小姐」成主打角色　MCU接棒女英雄轉戰實力派

電影《奇異博士2:失控多元宇宙》(DOCTOR STRANGE IN THE MULTIVERSE OF MADNESS)上星期開畫,票房大收,7日已經過4000萬,成為2022年暫時票房的第一位。電影以奇異博士與紅女巫的故事為主軸,不過同時亦帶出新一代女英雄「美國小姐」(America Chavez),戲份之多相信在往後的MCU發展將佔一重要席位。而不少影迷都留意到,一眾接棒的新女英雄,都全數踢走花瓶包裝,全數以少女實力派走向做賣點,當中大家又對哪位特別有興趣?



電影帶出新一代女英雄「美國小姐」(America Chavez),戲份之多相信在往後的MCU發展將佔一重要席位。(《奇異博士2:失控多元宇宙》劇照)

美國小姐

美國小姐(Xochitl Gomez 飾演)在《奇異博士2》中擁有穿梭多元宇宙的能力,並由她帶到奇異博士身處的多元宇宙。在Marvel漫畫中,她由兩位母親撫養成人,自己也是一位女同性戀的戀者,而她擁有飛行、能夠星型空間通道、星型光束以及在時間與多宇宙之間穿梭的能力,絕對是能力最為全面的英雄。擁有墨西哥血統的她,外貌不算標準型靚女,但開朗性格也算討好。

故事聚焦巴基斯坦裔的美國少女Kamala Khan,她是Marvel首位穆斯林超級英雄。(《驚奇少女》劇照)

驚奇少女

即將推出的Marvel劇集《驚奇少女》(Ms. Marvel)故事聚焦巴基斯坦裔的美國少女Kamala Khan,她是Marvel首位穆斯林超級英雄,對「Marvel隊長」非常景仰。她居住於紐澤西,來自一個有虔誠宗教信仰的家庭,直至被泰瑞根之霧激發超能力後,擁有伸展及改變自身外型的能力。驚奇少女由19歲的女新人Iman Vellani擔任,她是巴基斯坦裔的加拿大國民。有網民指她充滿少女感覺,帶點傻氣,非典型靚女模式。

現年27歲的接棒英國女星佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh),在電影中正式接棒做黑寡婦。(《黑寡婦》劇照)

新黑寡婦

元祖黑寡婦施嘉莉祖安遜(Scarlett Johansson)拍畢獨立電影後,正式退役,而在電影中亦正式介紹現年27歲的接棒英國女星佛蘿倫絲普伊(Florence Pugh)。雖然Florence的傲氣跟角色匹配,演技亦到位,17 歲出道不久便贏得英國獨立電影獎最佳女主角大獎。

不過接棒初期就被網民指太胖,應該減肥!又與施嘉莉的標準身材相比。」只是Florence Pugh一於少理,曾霸氣回應︰「嘲笑我大腿粗不粗對現實沒有任何好處,無助於任何體型的女性在荷里活作品上被展現出來。」

在劇集《Wandavision》登場的Monica Rambeau,由Teyonah Parris飾演,在劇集結尾她已獲超能力。(《Wandavision》影片截圖)

新任驚奇隊長

在劇集《Wandavision》登場的Monica Rambeau,由Teyonah Parris飾演,在劇集結尾她已獲超能力,事實上她在漫畫中亦會加盟,齊齊做驚奇隊長。該角色在1982年,首次於漫畫出現,當時她擔任新奧爾良海港巡邏隊的副官。之後因一次特殊任務發生意外,被科學家Andre LeClare研發的「多維度能量裝置」擊中後,而獲得了超能力,並有了新的轉變。

與Marvel隊長一直是好友的瑪莉亞雲寶(拉沙娜林奇 飾),Monica Rambeau正是她的女兒。(《Marvel隊長》劇照)

她亦會在下年上畫《驚奇隊長2》(The Marvels)中出現,她將會實現母親的遺志。影迷推斷當貝兒娜森(Brie Larson)完成Marvel隊長任務後,或許她能成為下一任「Marvel隊長」。

女鷹眼(Hailee Steinfeld飾)在劇集中首度登場,不少影迷都覺得角色討好。(《鷹眼》影片截圖)

女鷹眼

在《鷹眼》劇集首度登場的女鷹眼(Hailee Steinfeld飾),是由大概講到鷹眼原先想跟家人開開心心渡過首個齊人的聖誕節,但此前他需要解決一些麻煩事,鷹眼在被追殺期間發現了一位矇面行事的女孩,原來她就是Kate Bishop(Hailee Steinfeld 飾),後來兩人更攜手合作面對敵人。

Hailee Steinfeld是童星出身,8歲開始拍戲,更於2011年憑《離奇復仇事件》(True Grit)提名第83屆奧斯卡金像獎最佳女配角,更有演過《完美巨聲幫》系列以及最廣為人知的「變形金剛系列電影」首部外傳電影《大黃蜂》。另外Hailee Steinfeld更是位歌手,當中有看過《格雷的五十道陰影》的話就會聽過她主唱的《Capital Letters》,而她的《Starving》、《Most Girls》、《Back to Life》、《Afterlife》等等都是十分好聽且入耳的歌曲。