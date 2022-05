近日上映的Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)引起不少話題,連帶漫畫劇情亦引起網民注意,其中一個情節更成為網絡熱話!

呢一個畫面實在太震驚!(漫畫圖片)

漫畫中「秘密戰爭」(Secret Wars)的章節講到奇異博士遇上凌駕於多重宇宙的「超越者」(Beyonder),這位強大無比的人物可以滿足奇異博士心底裡最真實的欲望,相信大家都以為他應該會渴望世界和平,或是擁有更厲害的法力,然而答案足以震驚14億…

片方發放了影后查理絲花朗(Charlize Theron)飾演奇異博士戀人Clea的劇照。(劇照)

奇異博士的最大欲望竟然是跟紅女巫與Clea玩「多人運動」!漫畫出現了三人裸體同床的香艷畫面,平時一臉正經的奇異博士,原來都跟天下間的男人一樣,擺脫不了原始欲望。不少網民表示很期待這一幕在MCU電影中出現,但有人亦指出在迪士尼的監控之下應該無可能。