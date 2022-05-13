《哈利波特》反派女星醜女大翻身 嫁《花花公子》富二代做少奶奶
撰文：陳穎思
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在《哈利波特》電影系列中飾演反派角色Pansy Parkinson的英國女星Scarlett Byrne，當年慘遭網民恥笑其貌不揚，令角色更加乞人憎。雖然Scarlett Byrne未有因為演出這個經典系列而爆紅，但其外貌就進化不少，由當年的醜小鴨變成性感美女，仲下嫁富二代做豪門少奶，過著幸福闊太生活。
現年31歲的Scarlett Byrne，參演了《哈利波特—混血王子的背叛》（Harry Potter and the Half-Blood Prince）與《哈利波特：死神的聖物Ｉ及ＩＩ》（Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1&2），此外亦有演出《吸血新世代》（The Vampire Diaries）等劇集，不少網民指她越變越靚，而且身材出眾。
但Scarlett Byrne最受人關注的是跟雜誌《花花公子》（Playboy）創辦人Hugh Hefner的孻仔Cooper Hefner的戀情。二人交往多年，於2015年宣布訂婚，4年後正式結為夫婦，Scarlett Byrne先後誕下三名女兒，其中包括一對孖女，而她婚後已淡出影圈，專心相夫教子。
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