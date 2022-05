《哈利波特》反派女星醜女大翻身　嫁《花花公子》富二代做少奶奶

在《哈利波特》電影系列中飾演反派角色Pansy Parkinson的英國女星Scarlett Byrne,當年慘遭網民恥笑其貌不揚,令角色更加乞人憎。雖然Scarlett Byrne未有因為演出這個經典系列而爆紅,但其外貌就進化不少,由當年的醜小鴨變成性感美女,仲下嫁富二代做豪門少奶,過著幸福闊太生活。

外貌平庸加上角色不討好,Scarlett Byrne在《哈利波特》的演出不討喜。(劇照)

現年31歲的Scarlett Byrne,參演了《哈利波特—混血王子的背叛》(Harry Potter and the Half-Blood Prince)與《哈利波特:死神的聖物I及II》(Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1&2),此外亦有演出《吸血新世代》(The Vampire Diaries)等劇集,不少網民指她越變越靚,而且身材出眾。

長大後的Scarlett Byrne變靚不少。(IG圖片)

一家五口非常幸福。(IG圖片)

但Scarlett Byrne最受人關注的是跟雜誌《花花公子》(Playboy)創辦人Hugh Hefner的孻仔Cooper Hefner的戀情。二人交往多年,於2015年宣布訂婚,4年後正式結為夫婦,Scarlett Byrne先後誕下三名女兒,其中包括一對孖女,而她婚後已淡出影圈,專心相夫教子。

