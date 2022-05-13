勁騎26︱盤點荷里活明星電單車迷　奇洛李維斯最瘋狂開埋電單車廠

《勁騎26》節目截圖

《勁騎26》於電視播出後，向大眾揭開「二轆」世界的不同角落。電單車或許在香港銀幕上下也並非十分普及，但在荷里活電影如《職業特工隊》（Mission Impossible），均具有重要角色。同時，不少荷里活巨星在現實生活中，也是電單車狂迷，他們收藏之豐，實在嘆為觀止。

以下為大家盤點荷里活八位巨星級電單車狂迷：

奇洛李維斯（Keanu Reeves）

奇洛李維斯在過去不少作品中，如電影《殺神John Wick 3》、《不羈的天空》（My Own Private Idaho），也有駕駛電單車的場面。在現實生活中，奇洛李維斯稱得上是頭號電單車狂迷，在不僅有大量收藏，而且亦是客製電單車廠Arch Motorcycle的創辦人之一。他的公司客製化的電單車，單價已高達八萬五千美元（約港幣六十六萬），而他名下亦收藏多部電單車，包括1984年哈利（Harley Davidson）電單車Shovelhead、一架曾用於拍攝《22世紀殺人網絡2決戰未來》（The Matrix Reload）的杜卡迪（Ducati）998等。

湯告魯斯（Tom Cruise）

湯告魯斯或許是荷里活電影中最著名的動作特技演員之一，不論直升機抑或高速駕駛的場面，他也一貫親身上陣。而他在《職業特工隊》系列中，多次上演電單車追逐的場面，成為電影系列的母題之一。而湯告魯斯在現實中，亦是一位電單車迷，他收藏了一架VYRUS 987 C3 4V，價值約十萬美元（約港幣七十八萬）、一架Confederate Hellcat，價值約六萬五千美元（約港幣五十萬）以及一架杜卡迪Desmosedici RR，價值約七萬二千美元（約港幣五十六萬）。

湯告魯斯在多集《職業特工隊》中，亦有上演電單車的高速追逐。（imdb）

畢彼特（Brad Pitt）

作為荷里活其中一位身價最高的男演員，畢彼特亦熱衷於電單車，甚至過去曾經被拍攝到與前妻安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）騎一輛電單車出遊。而畢彼特亦有可觀的電單車收藏，包括與湯告魯斯撞款的杜卡迪Desmosedici RR、一架價值約為二十二萬美元（約港幣一百七十萬）的Indian Larry電單車、一架被認為世界上最名貴的電單車ECOSSE Titanium Series XX，價值約三十萬美元（約港幣二百三十萬）。

賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）

賴恩雷諾士在不少作品中，也上演了精彩的電單車橋段，包括《保鑣救殺手》（The Hitman’s Bodyguard）及《爆機自由仁》（Free Guy）。而他對復古的電單車情有獨鍾，包括一架1964年的Triumph電單車、一架限量版杜卡迪Paul Smart以及一架價值二萬二千美元（約港幣十七萬）的Triumph Thruxton電單車。雖然他的電單車收藏在價值上並不能與其他幾位影星相題並論，但他在電單車的口味與風格上非常獨特，自成一格。

畢列谷巴（Bradley Cooper）

作為魅力型男的代表之一，畢列谷巴在自導自演的《星夢情深》（A Star Is Born）與女神卡卡（Lady Gaga）共乘一輪哈利電單車，成為了電影最甜蜜浪漫的其中一幕，而在私生活中，畢列谷巴亦是一位電單車愛好者，並擁有一系列風格差異頗大的電單車。他的收藏包括一架寶馬（BMW）HP4賽道電單車，價值八萬美元（約港幣六十二萬）、與賴恩雷諾士撞款的Triumph Thruxton復古電單車、一架偉士（Vespa）綿羊仔等等。

《星夢情深》劇照。（imdb）

伊雲麥葵格（Ewan McGregor）

《迷幻列車》蘇格蘭裔演員伊雲麥葵格，是一位著名的電單車收藏家，他的收藏包括大量價值難以估計的古董電單車，包括一架1972年Moto Guzzi V7 Sport電單車、一架1974年Moto Guzzi警察電單車以及一架1952年BSA Bantam D1古董電單車。伊雲麥葵格曾自行拍攝電單車旅行節目《Long Way Round》，紀錄他超過一萬九千英里的旅程。

積遜莫瑪（Jason Momoa）

《水行俠》（Aquaman）動作巨星積遜莫瑪熱愛戶外歷險活動，駕駛電單車自己毫不例外，他經常在社交媒體上分享電單車以及與朋友出外騎行的相片，亦曾自導自演電單車題材電影《Road to Paloma》，而他對古董美式電單車的熱愛亦廣為人知。積遜莫瑪的收藏包括數架古董哈利：1916年的Model J、1936年的Knucklehead及1956年的Panhead，另外他亦有數架現代哈利電單車及一架客製的電動電單車。

姬嘉鐸（Gal Gadot）

《狂野時速》（Fast and Furious）系列女星姬嘉鐸在電影中經常駕駛電單車，並親身完成不少特技駕駛及動作場面，原來在現實生活中，姬嘉鐸亦是一位電單車迷，她擁有一架杜卡迪Monster S2R，並曾經長時間以電單車代步。雖然成為人母後，姬嘉鐸便因安全原因放棄駕駛電單車，但她駕駛電單車的英姿依然為影迷留下深刻的印象