文雋用星座理論分析MIRROR　絕對睇好AK︰佢欠一部《天若有情》

電影人文雋早前開設YouTube頻道《文雋 講呢啲 講嗰啲 Man's Talk》，除了分享電影製作的故事，更拍了一條MIRROR演唱會Blu-ray開箱片，結果獲不少讚賞。今個星期他再談MIRROR，並用星座分析MIRROR 12子的星運。其中特別點名AK（江𤒹生）會大紅，因為天秤座的正好有劉德華、古天樂、鄭伊健的特質。

文雋在節目以十二星座分析MIRROR 12子的性格特質。（網上圖片）

文雋先細講MIRROR 12子分別所屬的星座，提到姜濤由於是金牛座，性格硬頸，用情專一，圈中周潤發與王晶就是金牛座代表。至於盧瀚霆（Anson Lo）是巨蟹座，自我保護性強，特別是對家人，圈中代表就有張學友，明顯是一個住家好男人。文雋︰「他會為與家人相處，不願到內地拍戲搵錢。」

上次文雋為MIRROR演唱會Blu-ray開箱，獲讚與時並進，不是「Old Seafood」。（影片截圖）

講到AK（江𤒹生／Anson Kong），文雋突然強調絕對睇好佢！「Anson Kong是爭一部《天若有情》，以他的男人味來看，如果有一部類似《天若有情》的電影讓他發揮，會更加爆紅。」而文雋更講到天秤座男士富正義感，特別優雅，適合在影壇發展，例如︰劉德華、古天樂、鄭伊健。

劉德華因為一部《天若有情》，奠定影壇地位。(《天若有情》劇照)

文雋又提到12位成員，獨欠白羊、射手、雙魚的人，其中白羊座屬領導才能，多數會擔任隊長一職，但因為整隊MIRROR都沒有白羊座，故正副隊長就落入Lokman（楊樂文）及Anson Kong身上。最後文雋又以MIRROR成團日子為11月3日，故假設整個團隊就是屬於天蠍座︰「天蠍座特質是自成一角，MIRROR本身在娛樂圈中都是另一團體，跟星座所屬性格都相似。」