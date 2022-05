《無間道》梁朝偉Figure神還原　導演郭子健︰嚟緊會整埋劉德華

導演郭子健(Derek),一直都有玩12吋figure,而且會親自上色、植髮、訂造衫,玩得非常專業。最新在IG上載的作品,是《無間道》梁朝偉飾演的陳永仁。不少網民見到這個梁朝偉造型,都讚嘆整得非常似,甚至比Hot Toys早前為電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)製作的「文武」更神似。《香港01》聯絡上郭子健,由他分享今次製作「陳永仁」的心得。

由神情到皮褸,都做得相當神似。(郭子健提供)

梁朝偉在《無間道》的造型,跟Figure只差一件件衫就完美。(《無間道》影片截圖)

導演郭子健向來愛玩figure,曾經有製作過《最後武士》(The Last Samurai)的湯告魯斯(Tom Cruise),《小丑》(Joker)的華堅馮力士(Joaquin Phoenix),還有自己作品《孫悟空》的彭于晏。至於今次《無間道》的陳永仁,便經歷了差不多一年半時間製作。郭子健︰「衫是朋友訂造,頭都是搵專人雕,頭髮今次都是自己植,視乎難度。梁朝偉這個頭雕是一位朋友(YIXIE1983)好耐之前製作,本身都是少量地生產10個8個,但後來發現被人翻版故停產。」

Hot Toys製作的「文武」,曾被指似李子雄,但郭子健指第二版已大大改善。(網上圖片)

對於網民大讚這個梁朝偉非常神似,郭子健都多謝大家欣賞,至於被讚像真度比Hot Toys高,Derek就為對方解畫︰「這隻陳永仁,前前後後都花了6000元,相比起Hot Toys出產,他們是普渡眾生,我向來都好感激他們,而且在製作上,他們有很多版權限制,一定沒有我做得這麼Free,而且是量產,要做到隻隻高水準是有難度。據我所知他們後來有推出第二版,像真度提升不少。」

郭子健導演近年都有在中港兩地拍戲,新作《古董局中局》亦已上畫。(演料圖片)

談到今次「陳永仁」,Derek稱是由自己親自上色,頭髮都是自己落手整的,至於皮樓、牛仔褲、手型,就找來張宇@POR.TOYS幫手。唯一美中不足是造型上有一點未能跟足電影版。「原本陳永仁角色是穿裇衫,會見到頸,所以要做過條頸才不會露出關節,但因為頭雕做短了,降決不到,於是穿不到裇衫要改穿圓領衫。」問到下一步做整那一位演員,Derek透露會是《無間道》中的劉健明(劉德華),索性儲齊一套。不過單是梁朝偉都花了年半時間,相信要重現經典的天台對決一幕,至少要等多一年。