《無間道》梁朝偉Figure神還原　導演郭子健︰嚟緊會整埋劉德華

導演郭子健（Derek），一直都有玩12吋figure，而且會親自上色、植髮、訂造衫，玩得非常專業。最新在IG上載的作品，是《無間道》梁朝偉飾演的陳永仁。不少網民見到這個梁朝偉造型，都讚嘆整得非常似，甚至比Hot Toys早前為電影《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）製作的「文武」更神似。《香港01》聯絡上郭子健，由他分享今次製作「陳永仁」的心得。

由神情到皮褸，都做得相當神似。（郭子健提供）

梁朝偉在《無間道》的造型，跟Figure只差一件件衫就完美。(《無間道》影片截圖)

導演郭子健向來愛玩figure，曾經有製作過《最後武士》（The Last Samurai）的湯告魯斯（Tom Cruise），《小丑》（Joker）的華堅馮力士（Joaquin Phoenix），還有自己作品《孫悟空》的彭于晏。至於今次《無間道》的陳永仁，便經歷了差不多一年半時間製作。郭子健︰「衫是朋友訂造，頭都是搵專人雕，頭髮今次都是自己植，視乎難度。梁朝偉這個頭雕是一位朋友（YIXIE1983）好耐之前製作，本身都是少量地生產10個8個，但後來發現被人翻版故停產。」

Hot Toys製作的「文武」，曾被指似李子雄，但郭子健指第二版已大大改善。（網上圖片）

對於網民大讚這個梁朝偉非常神似，郭子健都多謝大家欣賞，至於被讚像真度比Hot Toys高，Derek就為對方解畫︰「這隻陳永仁，前前後後都花了6000元，相比起Hot Toys出產，他們是普渡眾生，我向來都好感激他們，而且在製作上，他們有很多版權限制，一定沒有我做得這麼Free，而且是量產，要做到隻隻高水準是有難度。據我所知他們後來有推出第二版，像真度提升不少。」

郭子健導演近年都有在中港兩地拍戲，新作《古董局中局》亦已上畫。（演料圖片）

談到今次「陳永仁」，Derek稱是由自己親自上色，頭髮都是自己落手整的，至於皮樓、牛仔褲、手型，就找來張宇＠POR.TOYS幫手。唯一美中不足是造型上有一點未能跟足電影版。「原本陳永仁角色是穿裇衫，會見到頸，所以要做過條頸才不會露出關節，但因為頭雕做短了，降決不到，於是穿不到裇衫要改穿圓領衫。」問到下一步做整那一位演員，Derek透露會是《無間道》中的劉健明（劉德華），索性儲齊一套。不過單是梁朝偉都花了年半時間，相信要重現經典的天台對決一幕，至少要等多一年。