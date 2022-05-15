勒邦占士高中聯賽皇者傳奇被搬上大銀幕　由高中籃壇超級新星飾演

現效力於洛杉磯湖人的勒邦占士。（Getty Image）

早前，環球影業（Universal）及SpringHill公司合作，決定將美國籃球巨星勒邦占士（LeBron James）的高中故事拍成自傳電影。

年輕時的勒邦占士。（Getty Image）

勒邦占士作為美國籃壇史上最重要的其中一位球員，電影的選角自然困難重重，然而近日據外媒報導，電影中的「高中版」勒邦占士，將會由現在美國高中球壇的超級新星Marquis Cook飾演。

勒邦占士曾經效力於克里夫蘭騎士球隊。（Getty Image）

Marquis Cook是美國高中籃壇的超級巨星，現已被俄勒岡大學取錄，該校是著名的NBA球星搖籃，NBA的現役球員中，有六位是該校校友，另有35位退役球員來自該校。

將會於電影中飾演高中版勒邦占士的高中籃壇巨星Marquis Cook。（IG圖片）

據報，Marquis Cook將會於完成電影拍攝後才開始大學生涯。電影另外會由《怪奇物語》（Stranger Things）演員Caleb McLaughlin合演。

Caleb McLaughlin亦會於《Shooting Stars》中演出。（Getty Image）

電影將會改編《Shooting Stars》一書，該自傳由勒邦占士及記者Buzz Bissinger合著，於2009年出版。故事講述勒邦占士與他的好友如何在一場高中聯賽落敗後，繼續維繫他們的友誼，並如何一起走過家庭的破碎、嫉妒以及勒邦的個人成就，最後在高中完結前一同贏得全國聯賽冠軍。電影將於本週開始拍攝，主要取景於俄亥俄州（Ohio）的克里夫蘭（Cleveland）及阿克倫（Akron）兩地。