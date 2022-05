Marvel超級英雄電影《奇異博士2:失控多重宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)其中一個最大驚喜,要數在838號宇宙中登場的光照會(Illuminati),包括成員Carter隊長、黑蝠王(Black Bolt)、Maria Rambeau版的驚奇隊長、神奇先生(Mister Fantastic)以及X教授,惟之前盛傳的鐵甲奇俠就沒有現身。

《鐵甲奇俠2》中,Tony Stark出現名為「Illuminati」(光照會)的資料夾,證明在616號宇宙中,都有光照會存在。(電影截圖)

不過,有外媒發現2010年上映的《鐵甲奇俠2》中,原來早已為光照會登場埋下伏線,其中一幕看到Tony Stark的手機出現一個名為「Illuminati」的資料夾,12年前沒有人想到MCU會發展到今時今日的劇情,但片方一早就為未來的劇情發展埋下伏筆。雖然曾傳出由湯告魯斯(Tom Cruise)另一宇宙的鐵甲奇俠,但網民最渴望能夠看到羅拔唐尼(Robert Downey Jr.)再度於MCU出現。