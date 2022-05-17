璀璨帝國2｜炫富名媛鬧交急劇升級　3位新成員背景誇張到嚇窒觀眾

2018年上映的電影《我的超豪男友》（Crazy Rich Asians）Hit爆全球，電影讓大家走進亞洲超級富豪的世界，更令不少女士幻想可以躋身名流。不過現實中亞洲富豪名媛的生活比起電影橋段更為誇張，而Netflix上架的名媛真人騷《璀璨帝國》（Bling Empire）就揭開了生活在美國洛杉磯的亞洲名媛如何為名氣鬥得你死我活，情節既離地又Juicy。日前第二季重磅回歸，有三大名媛加入戰團，絕對係Drama level up！

《璀璨帝國》第二季比首季更多戲劇性發展。（Netflix）

第一季的結局講到牛仔布王國千金Cherie，不甘為傢俬王國富二代男友Jessey Lee誕下一對子女後仍沒名分，而在派對上向男友求婚。來到第二季Cherie忙著籌備婚禮，可惜被新加入的名媛爆料指原來是搶人老公的小三。女強人Kelly亦宣布與演員男友分手，繼續為事業打拼。至於兩大主角Christine Chiu及Anna Shay就繼續在第二季鬥個你死我活，模特兒Kevin就放棄追求Kelly，反而向DJ Kim埋手，而心地善良的Kane竟然變成是非精。

點擊下圖了解節目中首季主角的背景：

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除了原本9位主角，今季有三位名媛加入戰團，包括有首代移居美國的超級富家女王宣琳（Dorothy Wang）、堪稱「全球擁有最多Hermès的女人」Mimi Morris及科技投資者和房地產開發商秦麗雅（Leah）。

中國百貨王女兒Dorothy Wang

Dorothy是金鷹國際集團總裁王恆的細女。（IG/@dorothywang）

曾在《Rich Kids of Beverly Hills》亮相的Dorothy（王宣琳）是中國華裔億萬富豪、「中國百貨王」金鷹國際集團總裁王恆的細女，家族集團是香港上市公司，經營百貨、五星級飯店、汽車、地產等產業。Dorothy畢業於南加州大學，自小就居住在比華利山，對時尚有敏銳的觸覺。除了經常在Instagram上載頂級名牌之外，亦不時亮相時尚品牌活動及時裝周。

點擊下入看Dorothy的靚相：

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越南慈善家Mimi Morris

現年52歲的越南慈善家Mimi Morris年少時因戰亂而導致富豪家族沒落，逃難去到美國後憑優秀的營商方法成功重組家族企業。後來認識了美國富豪Donald E. Morris後火速結婚，並誕下三個孩子，長子30歲，最細的兒子只有8歲，成為「擁有最多Hermès的女人」，更於節目中豪花千萬搞派對。雖然已經踏入五字頭，但Mimi仍然保持著超苗條身材，更經常在社交媒體上載性感時尚照。

Mimi身材苗條，完全看不出是52歲。（IG/@mimi_morris_）

Mimi與丈夫Donald。（IG/@mimi_morris_）

榮升為嫲嫲的Mimi曾經接受訪問時透露運動是練出好身材及釋放壓力的好方法，為了讓自己在家就能用愉快的心情運動，老公為她打造一個Dior健身室。當中除了有一系列的Dior運動配件，還有Dior跑步機及瑜伽球。另外，她曾表示誕下三胎的原因是因為奢華日子太苦悶，雖然踏入五字頭，仍希望能多生個孩子。

按圖看Mimi的巨型愛馬仕收藏櫃及Dior健身室：

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秦麗雅（Leah）

Leah在節目中是關鍵人物。（IG/@itsleahqin）

Leah生於富有家庭，於美國創立投資公司及從事地產工作，更與Netflix另一節目《地產孖寶》（Selling Sunset）中的美女們非常熟絡。消息指她透過地產生意而跟比華利山的富豪名媛而混熟，更跟Mimi Morris分屬好友。另外，Leah在節目中是關鍵人物，並爆料指Cherie原來是搶人老公的小三而引發一連串的戲劇性發展。