邦女郎蕾雅絲端翻拍艷情經典《艾曼紐》　意識大膽成女性解放先鋒

007系列最新兩集（《007：鬼影帝國》（007：Spectre）及《007：生死有時》（007：No Time to Die），當中飾演邦女郎的蕾雅絲端（Léa Seydoux），有消息指已接受邀請，重拍一部70年代的情色電影經典《艾曼紐》（Emmanuelle）。該片誕生於1974年，由法國導演傑斯謝金執導，上畫時時曾掀起「藝術還是色情？」的爭議，但電影愈演愈烈，而且票房大收成為一時佳話。

邦女郎蕾雅絲端將接拍新版《艾曼紐》。（《007：鬼影帝國》劇照）

作為情色電影經典，戲中不乏裸露鏡頭，而相信蕾雅絲端的新版都一會忠於原著一絲不掛。事實上她在接拍兩部「007」電影前，亦有在大銀幕上作大膽演出，2013年上映的女同志電影《接近無限溫暖的藍》（Blue is the Warmest Colour），戲中她跟另一女主角Adèle Exarchopoulos，就有多場大尺度床戲，當日公映時已轟動全場，勇奪康城影展金棕櫚大獎。

舊版《艾曼紐》，當年的破格與大膽令人側目，而女主角荷蘭女星施維亞姬絲桃（Sylvia Kristel），堪稱是女性解放先鋒，1974年她以22歲之齡接拍電影，憑樣貌清純及擁有身材魔鬼而聲名大噪，而且一頭反傳統的短髮造型，令人印象難忘。

1974年的《艾曼妞》，場面的震撼令部分場面要刪減才可在戲院上畫。（《艾曼妞》劇照）

施維亞姬絲桃在電影生涯中，又以《艾曼妞》系列最為轟動，令她一炮而紅。從影以來拍過50多部作品，但始終沒有一部比此作出名。電影令人矚目是五花八門的性愛場面，亦有不少性交及口交畫面，但當年戲院都不容播放這等情節，令足本錄影帶被受追捧。電影當年在巴黎香榭麗舍大道一家電影院裡持續放映長達13年，而錄影帶及DVD的發行量更讓3億人次觀看過，粗略估計其影集的總收入，估計接近6億5000萬美元（約50億港元）。施維亞姬絲桃於2012年逝世，終年60歲。