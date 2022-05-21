奇異女俠玩救宇宙︱四代演員同堂　關繼威隔20年為楊紫瓊重返幕前

《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）一部罕有地以華裔美國移民家庭主軸的電影，由楊紫瓊、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、吳漢章（James Hong）、關繼威（Ke Huy Quan）及許瑋倫（Stephanie Hsu）主演。《香港01》專訪電影中，演譯三代華人家庭的演員吳漢章、關繼威及許瑋倫，談論作為華裔美國演員的心路歷程。

《奇異女俠玩救宇宙》電影海報。（電影公司提供）

電影講述移民美國的華裔家庭，在面對家庭經營的生意陷入財務問題時，吳漢章飾演的祖父突然到美國旅居；楊紫瓊與關繼威飾演的夫婦出現婚變危機；許瑋倫飾演的女兒公開出櫃等一連串事件衍生的糾紛。家庭各成員在拯救平行宇宙、挽救蒼生的同時，需要拆解世代之間所面對的困局。

《奇異女俠玩轉宇宙》電影劇照。（電影公司提供）

電影罕有地雲集四代荷里活華裔演員吳漢章、楊紫瓊、關繼威與許瑋倫，與其他世代同為荷里活華裔演員合作，吳漢章、關繼威與許瑋倫在訪問裡指出，彼此之間難得地建立了一段「忘年」關係。

吳漢章（左）、關繼威（右）及許瑋倫（右）接受香港01專訪。（訪問截圖）

吳漢章首先指出：「我見證了亞裔美國演員在荷里活的孩提時期，了解電影歷史的影迷都會知道，曾經有一部獲獎無數的電影《大地》（The Good Earth），主演的白人演員都利用化妝來飾演中國人，因為當時荷里活認為華裔演員不是質素偏低便是無法推銷。」

他續指：「我入行的時間大約在1950年代初，發展到現在，我們終於成為一個『賣點』。電影如《我的超豪男友》（Crazy Rich Asian）以及《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings）證明我們登上了頂峰。」

吳漢章（左）指華裔美國演員的路仍然很漫長。（訪問截圖）

吳漢章亦談到身邊兩位後輩：「我們仍然有很長的路，在我身邊的華裔演員會繼續努力下去，將華裔演員推上更高峰，整個電影工業也會注意到他們。」

許瑋倫（中）表示，與前輩合作，令她格外謙恭與感動。（訪問截圖）

許瑋倫回應指：「吳漢章確實是一位傳奇人物，我覺得大家在彼此身上學到很多，實在是跨年代的一課。我們彼此之間建立了愛、連繫與團結。亦因為我成長在一個『對荷里活零興趣』的家庭，從小到大也看你們與楊紫瓊的電影，我的父母也是楊紫瓊的忠實影迷。所以與你們合作，坐在你們中間也令我更謙恭，與你們共同努力演出，亦格外感動。」

關繼威（右）指，自己20年沒有演出幕前，回歸全因為楊紫瓊以及一眾演員。（訪問截圖）

處於老年與青年的夾層之間的關繼威，過去因為《魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）的童星演出而成名，長大後演出一兩部電影後便退居幕後，對於20年後再次回歸，關繼威表示：「對我而言，與吳漢章、楊紫瓊及珍美李寇蒂斯合作是一個超乎想像的經驗，而且極具啟發性。猶其是楊紫瓊，她對演藝與電影製作的熱情，在投入這個行業數十年仍然一樣熾熱，是我拍攝這部電影的一大原因。因為我過去20年也沒有出現在鏡頭前，但因為這部電影、與這班演員合作，令我夢想成真。」

《奇異女俠玩救宇宙》已於香港上映，電影由Daniels（Daniel Kwan、Daniel Scheinert）執導及編劇，楊紫瓊、珍美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）、關繼威（Ke Huy Quan）、吳漢章及Stephanie Hsu主演。