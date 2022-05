奇異女俠玩救宇宙︱四代演員同堂　關繼威隔20年為楊紫瓊重返幕前

《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)一部罕有地以華裔美國移民家庭主軸的電影,由楊紫瓊、珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、吳漢章(James Hong)、關繼威(Ke Huy Quan)及許瑋倫(Stephanie Hsu)主演。《香港01》專訪電影中,演譯三代華人家庭的演員吳漢章、關繼威及許瑋倫,談論作為華裔美國演員的心路歷程。

《奇異女俠玩救宇宙》電影海報。(電影公司提供)

電影講述移民美國的華裔家庭,在面對家庭經營的生意陷入財務問題時,吳漢章飾演的祖父突然到美國旅居;楊紫瓊與關繼威飾演的夫婦出現婚變危機;許瑋倫飾演的女兒公開出櫃等一連串事件衍生的糾紛。家庭各成員在拯救平行宇宙、挽救蒼生的同時,需要拆解世代之間所面對的困局。

《奇異女俠玩轉宇宙》電影劇照。(電影公司提供)

電影罕有地雲集四代荷里活華裔演員吳漢章、楊紫瓊、關繼威與許瑋倫,與其他世代同為荷里活華裔演員合作,吳漢章、關繼威與許瑋倫在訪問裡指出,彼此之間難得地建立了一段「忘年」關係。

吳漢章(左)、關繼威(右)及許瑋倫(右)接受香港01專訪。(訪問截圖)

吳漢章首先指出:「我見證了亞裔美國演員在荷里活的孩提時期,了解電影歷史的影迷都會知道,曾經有一部獲獎無數的電影《大地》(The Good Earth),主演的白人演員都利用化妝來飾演中國人,因為當時荷里活認為華裔演員不是質素偏低便是無法推銷。」

他續指:「我入行的時間大約在1950年代初,發展到現在,我們終於成為一個『賣點』。電影如《我的超豪男友》(Crazy Rich Asian)以及《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)證明我們登上了頂峰。」

吳漢章(左)指華裔美國演員的路仍然很漫長。(訪問截圖)

吳漢章亦談到身邊兩位後輩:「我們仍然有很長的路,在我身邊的華裔演員會繼續努力下去,將華裔演員推上更高峰,整個電影工業也會注意到他們。」

許瑋倫(中)表示,與前輩合作,令她格外謙恭與感動。(訪問截圖)

許瑋倫回應指:「吳漢章確實是一位傳奇人物,我覺得大家在彼此身上學到很多,實在是跨年代的一課。我們彼此之間建立了愛、連繫與團結。亦因為我成長在一個『對荷里活零興趣』的家庭,從小到大也看你們與楊紫瓊的電影,我的父母也是楊紫瓊的忠實影迷。所以與你們合作,坐在你們中間也令我更謙恭,與你們共同努力演出,亦格外感動。」

關繼威(右)指,自己20年沒有演出幕前,回歸全因為楊紫瓊以及一眾演員。(訪問截圖)

處於老年與青年的夾層之間的關繼威,過去因為《魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)的童星演出而成名,長大後演出一兩部電影後便退居幕後,對於20年後再次回歸,關繼威表示:「對我而言,與吳漢章、楊紫瓊及珍美李寇蒂斯合作是一個超乎想像的經驗,而且極具啟發性。猶其是楊紫瓊,她對演藝與電影製作的熱情,在投入這個行業數十年仍然一樣熾熱,是我拍攝這部電影的一大原因。因為我過去20年也沒有出現在鏡頭前,但因為這部電影、與這班演員合作,令我夢想成真。」

《奇異女俠玩救宇宙》已於香港上映,電影由Daniels(Daniel Kwan、Daniel Scheinert)執導及編劇,楊紫瓊、珍美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)、關繼威(Ke Huy Quan)、吳漢章及Stephanie Hsu主演。