《毒舌大狀》林保怡希望再演律師　王敏德反被英文對白考起？

由黃子華、王丹妮、廖子妤主演的《毒舌大狀》今日（23/5）於粉嶺開鏡，其中謝君豪、林保怡、王敏德同谷德昭都有參與其中。

見到林保怡又是律政電影，自然令人想起當年經典劇集《壹號皇庭》，期望再見到保怡的舌劍嘴槍，不過今次他並非飾演律師。林保怡：「是啊。今次不演律師了，而是飾演廉政公署的副署長，專捉講錯對白的人，哈哈⋯⋯我估最多錯會是黃子華，因為佢有大量對白，成套戲不停講。」問到可有心郁郁再演律師：「都會呀，已這麼多年前，我覺得今日再演對白要再刁鑽一點，再難記一點。」

林保怡再演律政作品，令人勾起《壹號皇庭》的回憶。（陳順禎 攝）

至於謝君豪，就在戲中飾演主控官，與子華有好多針鋒相對戲份，稱非常過癮。而王敏德就飾演一名已退休的律師，是一個調解員。「今次好大壓力，因為有好多英文對白。」謝君豪：「你喺度搞gag喎，即係好多英文對白好有壓力，中文對白就好輕鬆？」王敏德就澄清因為是在法庭講的英文，與平時對話不同，很多要背。

王敏德稱被戲中英文對白考起，身旁的謝君豪以為他在搞笑。（陳順禎 攝）

現場另一驚喜是見到谷導谷德昭，他今次亦是以演員身份出現。「近年多了很多幕前邀請，以往較多叫我演喜劇，但近年都多了演正劇，今次飾演子華的老友同老板。跟他都很久沒合作，我第一次做導演（《呆佬拜壽》1995年）就有拍過子華，都相當耐。今次接拍第一是因為導演Jack，對他寫的劇本好有信心，第二是當聚舊，因為同子華戲份較多。」

谷德昭獲邀演黃子華老友一角，自己早在1995年對方合作，隨後亦成為好友。（陳順禎 攝）

問到編劇、導演、演員三者，谷昭德最喜歡哪樣工作？他二話不說就揀了編劇。「因為編劇一個人匿在家便可，但養活不到自己，做導演就滿足感再大一點，做演員因為不是演吃重角色，最能享受工作，在片場與人交談、揀揀飯盒，好開心。」