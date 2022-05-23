毒舌大狀︱黃子華新戲搵何啟華做師爺　Dee：幫我推晒所有Job接啦

《毒舌大狀》先導海報。（電影公司提供）

黃子華、王丹妮、廖子妤、謝君豪等主演的律政電影《毒舌大狀》今日（23日）開鏡。電影圍繞法庭內外的爭鬥，於是於粉嶺前裁判法院進行開鏡拜神儀式。有份參與演出的何啟華、楊偲泳及栢天男亦有出席。

阿Dee笑言自己是子華神的粉絲，以前日日喺Youtube對住佢，而家終於見到真人。（陳順禎 攝）

在電影中飾演大狀的黃子華，邀請了阿Dee何啟華與楊偲泳成為他的師爺，三人組成鐵三角，將有大量同場合作的場景。黃子華曾經於經典處境喜劇《男親女愛》裡飾演律師樓「師爺」余樂天，對於阿Dee今次能夠成為「子華神」的師爺，阿Dee笑言：「公司話子華神有部戲想搵我參與，我即刻話『唔好講咁多！幫我推晒所有嘢接啦！』因為出道時做過不少Talk Show，都係扮緊佢，所以可想而知我有幾興奮！」

黃子華於長達100集的處境喜劇《男親女愛》裡飾演「師爺」余樂天。(《男親女愛》影片截圖）

阿Dee亦指，為了預留工作時間給電影，的確推掉了工作：「我推咗一啲個別日子嘅演出，留期畀電影拍攝，始終電影拍攝週期比較長，如果我冇期影響到大家就好唔好意思。」

阿Dee指為拍攝《毒舌大狀》留下檔期。（陳順禎 攝）

而「鐵三角」的另一演員楊偲泳，指自己較後期才加入劇組：「戲份主要是與子華神處理案件，有好多單對單的場口。圍讀一開始有啲怕醜，希望拍攝嘅時候可以收埋粉絲嘅目光。」阿Dee在旁即刻開玩笑：「專業啲啦！我哋互相提醒下！」

楊偲泳笑指與子華神對戲時要收起粉絲的目光。（陳順禎 攝）

至於栢天男在電影裡則飾演一位醫生，他笑言：「我一開始唔知道，去到圍讀的時候發現『點解黃子華會喺到嘅？』我都係佢超級粉絲。」

栢天男亦指自己是子華神的粉絲，在電影中遇到十分驚喜。（陳順禎 攝）

而早前阿Dee在《金手指》經已有機會與劉德華、梁朝偉兩大影帝合作，在《毒舌大狀》撞上偶像黃子華，他笑指想與發哥合作：「發哥有就梗係好啦，可遇不可求嘅！」

《毒舌大狀》由黃子華、王丹妮、廖子妤、王敏德、何啟華、楊偲泳、栢天男主演，林保怡、谷德昭等特別演出。電影由《梅豔芳》編劇之一吳煒倫執導，並起用《梅豔芳》台前幕後班底合作其首部執導電影。