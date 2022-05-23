《毒舌大狀》導演吳煒倫揀黃子華是不二之選　「愈鬧人愈鍾意睇」

《毒舌大狀》先導海報。（電影公司提供）

由黃子華、王丹妮、廖子妤主演的《毒舌大狀》今日（23/5）於粉嶺開鏡。這亦是千萬編劇吳煒倫（Jack）首部執導作品。在接受《香港01》訪問時，Jack表示：「只有黃子華是愈鬧人觀眾愈鍾意睇，這是得天獨厚，諗唔到第二個。」

吳煒倫首部執導作《毒舌大狀》，便遇上黃子華。（陳順禎 攝）

導演吳煒倫籌備這劇本，約花年半時間，但一邊寫劇本，角色已慢慢浮現出黃子華的影子。Jack：「黃子華是芸芸演員之中，唯一佢愈鬧人大家愈鍾意睇，這是他得天獨厚。」事實上，子華冇做棟篤笑後，大家都好耐冇睇佢鬧人，的確期待。

劇本對白唇槍舌戰，部分更踩界到法律顧問都話要修改下。（陳順禎 攝）

為展現子華的毒舌，Jack在度對白時都去得好盡。「盡到連戲中法律顧問都提醒，庭上不可以這樣講說話，要慢慢修改。這是一部劇情片，但亦都會帶出一定喜感，這是子華的優勢。」

過去主力創作動作片劇本的Jack，成功寫出《証人》、《綫人》、《激戰》等賣座作品，今次用口舌當槍，對白當子彈，又是另一體會。「整個創作真的要放低以往寫動作片的思維，開始時都戰戰兢兢，真的未試過寫一套由頭講到尾的劇本。」

吳煒倫亦寫出《梅艷芳》劇本，造就王丹妮與廖子妤這對好姊妹。（陳順禎 攝）

至於電影會將王丹妮與廖子妤，這對在《梅艷芳》飾演好姊妹的拍檔，化成敵對，又是另一特別設計。「不是專程要她們敵對，起初寫劇本未有人選，到開始揀演員，王丹妮是我一直想再合作的，她是非常有潛質亦好勤力，既然用他，就想到可以找廖子妤做對手，飾演上流社會的千金，於是想到一於起用兩位，讓好一對銀幕上的好姊妹反目。」