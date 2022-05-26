Netflix《灰影人》7月上架預告曝光　斥資15億製作費演員陣容強勁

由《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）導演羅素兄弟（Russo Brothers）聯合執導的Netflix新戲《灰影人》（The Gray Man）即將於7月22日上架，日前預告終於曝光，當中多場爆破激戰讓觀眾引頸以待。

《灰影人》（The Gray Man）即將於7月22日在Netflix上架。（Netflix）

《灰影人》擁有華麗演員陣容，包括賴恩高斯寧（Ryan Gosling）、「美國隊長」基斯伊雲斯（Chris Evans）、憑《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）而爆紅的「哈斯丁公爵」Regé-Jean Page及「邦女郎」Ana de Armas等人。有指電影斥資2億美元（15.5億港元）製作費，是Netflix史上最貴的電影。

電影改編自Mark Greaney於2009年出版的系列小說，劇情主要講述「灰影人」Court Gentry（賴恩高斯寧飾）在長官欽點下成為中情局的精銳死亡傭兵，特務代號「Sierra Six」。如今風水輪流轉，「灰影人」反倒淪為頭號目標，他的中情局病態同事Lloyd Hansen（基斯伊雲斯飾）為了剷除他，無所不用其極地發動全球圍攻。