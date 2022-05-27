《盜亦有道》男星Ray Liotta離世終年67歲　羅拔迪尼路心痛哀悼

於1990年經典黑幫電影《盜亦有道》（Goodfellas）擔任男主角之一的美國男星Ray Liotta，昨日（26/5）於多明尼加共和國在睡夢中離世，終年67歲。據知，他正身在當地拍攝新戲《Dangerous Waters》。

Ray Liotta與羅拔迪尼路及Joe Pesci一同主演1990年經典黑幫電影《盜亦有道》。（電影海報）

Ray Liotta在睡夢中離世。（Getty Images）

Ray Liotta在《盜亦有道》的拍檔羅拔迪尼路（Robert De Niro）亦發聲明心痛哀悼：「我得悉Ray的離世感到非常悲傷，他太早離開我們了。」而電影導演馬田史高西斯（Martin Scorsese）表示感到震驚與難過，更大讚對方有獨特才華，作為演員演員充滿冒險的心與勇氣：「於《盜亦有道》中飾演Henry Hill是個艱鉅的任務，因為角色有很多面與複雜的層次，而Ray差不多每一場都會出現在這個漫長與艱難的拍攝。他的表現令我佩服，我永遠會為我們那套電影的成果感到自豪。我向他的至親送上慰問，我的心為他過早的離去感到傷痛。」

Ray Liotta亦參演過不少經典電影而獲得金球獎最佳男配角提名，包括《艷遇》（Something Wild）、《幻夢成真》（Field of Dreams）、《沉默的殺機》（Hannibal）與《婚姻故事》（Marriage Story）。