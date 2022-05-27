《總理之夫》田中圭姊弟戀修成正果　由觀鳥宅男變「第一先生」

改編自日本得獎人氣作家原田舞葉暢銷20萬本的同名小說，日本浪漫輕喜劇電影《總理之夫》，由女神中谷美紀飾演才貌兼備演日本首位女總，而憑《大叔的愛》紅遍全亞洲的田中圭就飾演跟日本未來第一位女首相，結婚十年的廿四孝丈夫。(電影現已上映)

一次於荒僻孤島觀鳥，與世隔絕十天後，赫然發現妻子竟已當選日本首位女總理（《總理之夫》劇照）

田中奎榮升做第一先生後，衣著都有所改變。（《總理之夫》劇照）

田中圭在《總理之夫》飾演溫柔體貼的鳥類學家相馬日和，一次於荒僻孤島觀鳥，與世隔絕十天後回到文明，赫然發現賢能的妻子竟已當選日本首位女總理，自己亦一躍成為被媒體與粉絲追捧包圍的「第一先生」！從此他的一舉一動都受到全日本國民的關注，不但生活受到莫大影響，婚姻也出現前所未有的危機。而決心要改變歷史的政壇女英雄相馬凜子（中谷美紀 飾），由在野黨黨魁成功當選為日本史上最年青的首位女總理，政壇的千其百怪都被她一一化解，偏偏對懷孕這一關竟令自己陣腳大亂！

在男性主導的政壇，中谷美紀要解決一浪接一浪的挑戰。（《總理之夫》劇照）

問到兩位主角如何演繹這對夫妻角色時，田中奎坦言一開始聽到電影名《總理之夫》一頭霧水，到開始讀劇本才慢慢理解。「這個設定雖然沒有真實人物參考，但演藝工作都是由想像開始，拍攝期間一直在想，如果凜子真實存在，我也會希望她成為總理……甚至不是希望凜子而是希望中谷小姐參選呢！」至於中谷美紀就覺得要演總理，情緒管理能力要非常高，即使因為性別而遇到不恰當的對待，她們也臉不改容，也不會破口大駡。如果一個人只懂一味歇斯底里地大聲駡人，我估計那樣的人是不可能成為一國領袖的。」

身為女總理，要帶領日本踏上新軌道。（《總理之夫》劇照）

戲中二人恩愛甜蜜，完全讓人看不出是一對結了婚12年的老夫老妻，這一點田中也認同是非常理想。「我和中谷小姐一起演繹時，一直覺得日和與凜子是天造地設。因此拍攝的時光都過得很快樂呢。」中谷：「最初我一直以為是因為日和與凜子沒有小孩，是二人世界，才會那樣的。」不過最後就算有小朋友，一家三口一起吃早餐的畫面也是幸福得令人羨慕。