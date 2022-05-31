《救難小英雄》鋼牙大鼻寸到爆　「醜版」超音鼠蝙蝠俠鬥ET踩到盡

Disney+的鋼牙與大鼻的原創電影《救難小英雄》 （Chip 'n Dale: Rescue Rangers）上星期經已上線。故事以經典角色鋼牙與大鼻為藍本，製作一個混合CGI與2D，電腦動畫與真人方式重製。睇見由兩隻可愛松製做主角，大家都以為是典型的童真卡通，但望落先有驚喜，全片超多彩蛋，大寸華納兄弟及索尼等對手的作品，被網民大讚呢套係迪士尼「零包袱」之作。



估唔到鋼牙與大鼻唔係sell童真，係sell寸嘴。（《救難小英雄》劇照）

《救難小英雄》30年前已有創作，是一部講二人組合的驚險冒險之旅，30年後的電影版，講到鋼牙與大鼻的真人經歷，鋼牙忠於平面動畫踏實地做保險從業員，而大鼻就變成3D動畫，繼續發明星夢。而電影更示範了一次「真．多元宇宙」大集合，當中包含不少成人情節，有吸毒、綁架、人口販賣、從事盜版等等，以超大膽形式惡搞這套經典之作，論盡社會黑暗的一面。

(《救難小英雄》劇照)

諷刺荷里活生態

《救難小英雄》透過嘻笑怒罵，讓我們在笑中反思一些社會現象。例如以黑化《小飛俠》Peter Pan，暗喻童星轉型問題，而卡通人物又要選擇接受CGI立體化，來對應明星整形。作品更以重製為題，反諷很多經典被以廉價膚淺的形式重新包裝為「新作」等等，既是寸爆，亦是自嘲迪士尼近年的大方向，確是充滿濃烈的黑色幽默。

+ 3

集各家品牌角色踩到盡

除了大鼻與鋼牙之外，《救難小英雄》當中亦有加入不同角色，有些是來自不同品牌的經典角色，有些則惡搞某些網絡的熱話，當中令到影迷深感驚喜，有來自當年被譏笑造型十分核突的《超音鼠》Ugly Sonic；成長後崩壞黑化的大反派，在電影中從事盜版生意黑化版《小飛俠》（Peter Pan）；取笑梅莉史翠普（Meryl Streep）貌似於《肥媽先生》（Mrs. Doubtfire）扮演近60歲老婦的羅賓威廉斯（Robbie Williams）合成的海報；惡搞《Batman vs. Superman》為《Batman vs. ET.》；將MCU超級英雄蟻俠（Ant-Man），改成極度受師奶歡迎的Aunt-Man；有雲迪素（Vin Diesel） 加入的「速度與激情」版本《救難小英雄》；日本經典漫畫《火影忍者》(Naruto)的主角渦卷鳴門等等。